Jak byste zhodnotil ročník 2023/2024 co se soutěží mužů týká? Okresní přebor ovládly Žlunice, III. třídu Chomutice.

S průběhem jsem spokojen a to nejen co se týká soutěží mužů. Jsem nový předseda a chci tímto poděkovat členům VV, odborných komisí a funkcionářům klubů za spolupráci a důvěru, kterou cítím a vážím si jí. Jinak oba jmenované týmy vyhrály zaslouženě, bohužel Žlunice se neodvážily zkusit vyšší soutěž, kterou by si vzhledem k historii klubu určitě zahrát zasloužily, Chomutice vyhrály naprosto přesvědčivě a mám pocit, že se ani v okresním přeboru letos neztratí.