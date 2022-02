Hradec, v sestavě už i s uzdraveným Pešakovičem, se sice zlepšil střelecky, zato obrana připomínala ementál.

Královští sokoli Hradec Králové – Sluneta Ústí nad Labem 91:113 (20:26, 44:55, 72:83). Body: Sedmák 23, Pešakovič 13, Škranc 12, Pavlovič 12, Šoula 12, O. Peterka 11, Vujovič 6, Stamenkovič 2 (13 asistencí) – Autrey 30, Pecka 29 (10 doskoků), Svejcar 22, Johnson 9 (13 doskoků), Fait 7, Haiblík 5, Joseph 5, Karlovský 4, Wiesner 2. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Kovačovič. Trojky: 11:16. Trestné hody: 17/16 – 11/9. Doskoky: 26:39. Fauly: 15:17. Diváci: 176.

Sokoli vedli pouze v první čtvrtině, pak převzal taktovku ústecký tým, dostal se do vedení, které v dalším průběhu navyšoval. Hradec se ještě zkraje závěrečné periody přiblížil na dostřel (80:83), ale závěr už byl plně v režii hostujících Pand.

„Ústí mělo zápas jasně pod kontrolou. My jsme si to zavařili už v první půli, kdy jsme dostali 55 bodů. Naše obrana neexistovala. Neměli jsme obranné doskoky a tam vidím hlavní problém. I když jsme to ve druhém poločase dotáhli na tři body. Prohra je nakonec krutá, ale výhra hostů naprosto zasloužená. Obrana byla tragická, takže doufám, že se dáme dohromady na další zápasy,“ uvedl kouč Královských sokolů Lubomír Peterka.

„Těžko se mi to hodnotí. Kdo se podívá na skóre, tak to vypadá jako v NBA. Vcelku bez obrany se dá říct, první poločas tomu trochu nasvědčoval, ale ten druhý byl ještě horší. Ale co mě mrzí nejvíc, že jsme se nějakým způsobem dotáhli a pak místo toho, abychom zabojovali, tak to vzdáme a úplně vypustíme. Potřebovali jsme vyhrát, abychom byli v tabulce trochu lépe postavení. Ale nedá se nic dělat, jsou další duely. Teď si odpočineme a snad výkony budou lepší a obranější,“ dodal hradecký křídelník Jiří Šoula.

Nadstavba – skupina A1

1. Nymburk 27 26 1 2690:2108⋌96.3

2. Opava 27 20 7 2394:2045⋌74.1

3. Brno 28 18 10 2361:2264⋌64.3

4. Pardubice 28 15 13 2350:2292⋌53.6

5. Ústí n. L. 28 14 14 2272:2267⋌50.0

6. Kolín 27 13 14 2375:2446⋌48.1

7. Hradec Kr. 27 13 14 2141:2320⋌48.1

8. USK Praha 26 12 14 2239:2254⋌46.2