Kvůli termínové kolizi s mezinárodními motocyklovými závody 300 zatáček Gustava Havla v nedalekých Hořicích se o týden posunul a uskuteční se od 24. do 26. května.

„Bylo by nesmyslné, aby se závody jely ve stejném termínu. Odebírali bychom si navzájem diváky. Odrazilo by se to i ve sportovní úrovni a hodnocení závodů. Stejné problémy byly v minulých letech i ve střetu autokrosového mistrovství Evropy v Nové Pace s Rally Bohemia, jejíž trať vede nedaleko. I to jsme pro letošní rok vyřešili. Packý závod se jede 5. - 7. července, Rally Bohemia o týden později (12. - 14. 7.). Věřím, že to motorističtí příznivci ocení,“ přibližuje změny termínu vrcholných motoristických akcí člen organizačního výboru novopackých autokrosů Ladislav Tejchman.