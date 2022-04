Svůj první článek jsem napsal před sedmi lety. Byl o návratu fotbalisty Pavla Krmaše domů do Hradce Králové, kde zakončil svoji profesionální kariéru.

Jaký článek měl největší ohlas u čtenářů? Solidní ohlas měl článek o postupu Hradce do ligy, kde bylo video slavícího týmu v kabině. Dále mají vždy velký ohlas články, kdy se něco nepovede. Stačí splést jméno a oheň je na střeše (smích). Samozřejmě nikdo nechce dělat chyby.

Co za sport bych nechtěl dělat? Skeleton. Přece jen velká rychlost mi nedělá dobře a je velká šance, že se někde zrakvíte.

Bylo mi deset nebo jedenáct let a táta nás s bráchou vzal na mistrovství světa ve fotbale do Německa. Zápas s Itálii jsme sice prohráli v Hamburku 0:2, i tak to byl velký zážitek.

