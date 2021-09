Uplynulý víkend nabídl vrcholné atletické akce, na kterých nemohl chybět letos úspěšný oddíl AC Turnov. Uskutečnila se hned dvě mistrovství České republiky. V nedaleké Mladé Boleslavi během celého víkendu bojovaly o medaile žákovské kategorie, v neděli pak Česká Třebová hostila MČR v běhu do vrchu.

Z města automobilky si turnovští zásluhou tyčkaře Benjmína Vaníčka odvezli bronzovou medaili, o den později dokonce mezi juniorkami nenašla přemožitelku Jana Pekařová, která si na krk pověsila zlatou medaili.

Šampionát ve znamení osobních rekordů

Jako první z turnovských atletů se v Mladé Boleslavi představila Aneta Marková, která nastoupila do druhého běhu na 100 metrů překážek. Aneta je stále mladší žákyně a mezi staršími soupeřkami si nevedla špatně. Svůj rozběh dokončila na 5. místě v osobním rekordu 15,01 s, což jí stačilo na celkové 13. místo. Dále se představila ve skoku vysokém, kde obsadila také 13. místo za výkon 151 cm.

Další závodnicí na dráze byla Veronika Marková, která nastoupila do prvního rozběhu na 60 metrů, kde v silném protivětru zaběhla 8,12 s a obsadila 20. místo. V neděli zaklekla do bloků na 200 metrů překážek a v prvním rozběhu si dosprintovala pro 3. místo v osobním rekordu 30,34 s. To jí stačilo na celkové 9. místo.

AC Turnov na MČR sbíral úspěchy.Zdroj: Tomáš KrištofDo diskařského klání přišla bojovat o co nejlepší umístění Anna Zdena Mikulová a díky třetímu pokusu dlouhém 32,68 metrů se probojovala do finálové osmičky. V následujících třech pokusech se již nezlepšila a umístila se na 8. pozici. Stejné umístění obsadila také v hodu oštěpem. Zde její nejlepší hod měřil 39,39 metrů a mrzet musel přešlap dalekého hodu z páté série.

Prvním turnovským žákem, který nastoupil do soutěže, byl Lukáš Zikmund. Svoje premiérové mistrovství republiky zvládl výborně, když ve třetím rozběhu na 300 metrů finišoval v novém osobním rekordu 39,13 s a umístil se celkově na 17. místě. Lukáš bude žákem i v příštím roce.

Pátým závodníkem hájícím barvy AC Turnov byl v sobotu Matěj Hyka na 3000 metrů chůze. Matěj zvládl svůj mistrovský závod na 11. místě, když 7,5 koleček zvládl v novém osobním rekordu 19:18,40 minut.

Na závěr sobotního dne přišlo parádní představení Benjamína Vaníčka ve skoku o tyči. Svěřenec Miroslava Reichla a Milana Trejbala se po utrápených úvodních pokusech dostal do závodní pohody a díky lepšímu zápisu bral bronzovou medaili za výkon 405 cm!

V neděli si svou premiéru odbyla Kateřina Sajdlová na 200 metrů překážek ve druhém rozběhu. Na mistrovství se nominovala s nejhorším časem a nakonec brala 14. místo v novém osobním rekordu 30,76 s.

Následně po dlouhých sprinterských překážkách se konal závod na 1500 metrů překážek tzv. „steepl“, kde se mezi žáky představil Matěj Mařas. Po rychle rozběhnutém závodě došly Matějovi síly a nakonec dokončil závod na 14. místě necelou vteřinu za osobním rekordem (5:02,46 minut).

Závěr šampionátu patřil dlouhým štafetám na 4 x 300 metrů. Turnovská štafeta žáků (Marek, Mařas, Vaníček, Zikmund) byla nasazená do nejsilnějšího prvního rozběhu, kde si nevedla vůbec špatně a doběhla v něm na 6. místě v čase 2:41,31 minut.

Pekařová suverénně mistryní republiky

V České Třebové se na start MČR v běhu do vrchu postavila mezi juniorkami Jana Pekařová. Ta absolvovala trať o délce 5,7 kilometrů se stoupáním a klesáním 350 metrů. Jana se dostala do vedení již v půlce závodu a nenechala se o něj již připravit, když do cíle doběhla v čase 27:07 minut s náskokem téměř minuty na druhou závodnici. Díky tomuto výkonu vystoupala na nejvyšší stupínek a získala zlatou medaili a titul mistryně České republiky.