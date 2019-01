Jičín – V letošním roce se uskutečnil již 15. ročník oblíbené Jičínské cykloligy, které se každoročně zúčastňuje kolem stovky účastníků a nadšenců silničních kol.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Dva roky se jezdí v rámci Jičínské cykloligy i kola horská pod názvem MTB WEBER Cup horských kol (více informací naleznete na www.fitclubjicin.cz).

V letošním roce došlo k několika změnám v propozicích závodů. Celkový počet závodů je sedm, z nichž se do celkového pořadí počítá pouze pět nejlépe odjetých!



Jednotlivé závody pozměnily pořadí a posledním závodem letošního roku bude závod s hromadným startem na Tábor (se startem v Bradlecké Lhotě).

Další novinkou letošní Jičínské cykloligy je rozdělení závodníků do kategorií. Budou vyhlášeny následující kategorie: dorostenky (do věku 16 let včetně), dorostenci (do věku 16 let včetně), muži „B" (kategorie 40 – 49 let včetně), veteráni (50 let a více let), něžné pohlaví ženy a celková kategorie MUŽI (17 let a více let).



Na všechny závodníky čekají pěkné a hodnotné ceny, což je odměna za jejich výkony! Hlavním sponzorem Jičínské cykloligy je tradičně Cyklo Ski J. Žitnik z Lomnice nad Popelkou, ale Jičínská cykloliga získala v tomto roce i další sponzory pro jednotlivé závody, a to EASTMOP, VELLA Náchod, Novoplast PP a Progresscycle a SSC Železný Brod.



Poslední závod se koná již ve středu v tradičním čase od 17.30 se startem v Bradlecké Lhotě. Vítěz pro letošní rok není zatím vůbec znám, takže první desítka závodníků průběžného pořadí musí ještě o celkové prvenství pořádně zabojovat!



Vyhlášení celkových výsledků Jičínské cykloligy pro rok 2014 proběhne po skončení závodu v restauraci na „Ploužnici". ⋌(re)