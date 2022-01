Pavel Stara, předseda představenstva BK PardubiceZdroj: BK Pardubice

Jak hodně důležité je nepřetrhat tradici v době, kdy si člověk může akce vybírat?

Snažíme se nějakým způsobem sžít s dobou v jaké se nacházíme. Projekt Hrajeme spolu za Pardubice je pro nás důležitý, protože je pozitivně vnímán našimi partnery, fanoušky ale i městem Pardubice. Spojení sportu a kultury je unikátní. V tomto jsme jediní v České republice. Proto pokaždé děláme maximum, aby se akce uskutečnila. Je to složitější v tom ohledu, že se hledají termíny tak, aby vyhovovaly filharmonii, hostu, který s ní vystupuje a zápasu Kooperativa NBL. A do toho teď musíme splnit hygienické podmínky.

Ptám se proto, že akci pořádáte za každé situace. Máte snad obavy, že by se k vám diváci už nevrátili?

Všichni jsme se naučili žít v době, pokud něco není, tak se tomu nevěnuje taková pozornost jako před pandemií. Možná jsme z toho měli obavy, když covid začal, ale momentálně nás tyto myšlenky vůbec nenapadají. Vždyť se odkládají nebo ruší akce světového formátu. Byla třeba přeložena olympiáda, nedohrálo se mistrovství světa dvacítek v hokeji. Vybudovali jsme značku Hrajeme spolu za Pardubice a kdyby se jeden ročník neuskutečnil, tak by to všichni chápali. Zdraví a podmínky pro všechny zúčastněné musí být na prvním místě. Spíše nám to přijde obráceně.

Jak to myslíte?

Byla by škoda, kdyby se akce nekonala. Nabídnout zábavu právě v této negativní době je důležité pro pozitivní vnímání. Abychom společně současnou situaci lépe zvládali. Takže se jedná o společný zájem nerezignovat a žít normální život.

Do rizika nejdeme

Panovala pořadatelská shoda s komorní filharmonií?

V tomto jsme byli za jedno, Je potěšující, že to vnímáme úplně stejně. Rovněž orchestr se na akci vždy těší. I hudebníci rádi vystoupí ze Sukovy síně a jdou si zahrát někam jinam. Před jiné publikum, které jinak reaguje. Je to pro ně oživení v jejich profesních drahách. Takové to vystoupení ze stereotypu. Je to lákavé pro všechny, proto se nebojíme říkat, že ta akce je unikátní po všech stránkách.

Vloni se akce konala za zavřenými dveřmi. Letos je pootevíráte v době, kdy se omikron šíří rychlostí světla. Nenapadlo vás pro letošek Hrajeme spolu za Pardubice zrušit?

Byli bychom hloupí, kdybychom nepočítali s touto variantou. Omikron projel minulý týden celou ligou. Rušily se zápasy, kvůli čemuž se posouvá začátek nadstavbové části. Hlavně jsme potřebovali uzdravit náš tým, když jsme měli osm nakažených.

Do hlediště může 1000 lidí. Není to příliš riskantní s ohledem na postupující nákazu?

Sledujeme základní ukazatele. Přestože jsou desetitisíce nakažených, tak v nemocnicích se situace stabilizovala. Průběh není takový jako v loňském roce. Mnoho lidí covid prodělalo, jsou po karanténě. Protože je povolena kapacita pouze tisíc lidí, tak věřím, že do arény dorazí jen ti, kteří mají posilující dávku, nebo čerstvě covid prodělali. Nemyslím si tedy, že jdeme do nějakého rizika. V záloze je i náhradní varianta. Stream, který mohou sledovat v pohodlí obývacího pokoje.

Posedmé spolu hrají za Pardubice

Ano, v loňském roce se akce poprvé přesunula do on-line prostředí. Co se chystá letos pro ty, kteří se do enteria areny nedostanou?

Ti, kteří se nedostanou ať už z kapacitního či zdravotního důvodu, tak náš tým odborníků jim zprostředkuje video. Budou přenášet celou akci na tvcom on-line. Včetně rozhovorů. Je to v HD kvalitě, takže doporučuji nasdílet přenos na velkou obrazovku. Bude to zážitek také u televizních obrazovek. Ať jsou v aréně lidi, kteří se zodpovědně rozhodnou a ostatní mohou zůstat v on-line prostředí. Mám za to, že lidé se již situaci kolem covidu naučili vyhodnotit.

Kdo tedy na akci může, respektive jaké si kladete podmínky?

Do haly může přijít člověk, který prodělal covid, nebo je očkován. Musí se samozřejmě prokázat certifikátem a také musí mít nasazený respirátor. Tím, že se akce koná v aréně, tak se tisícovka návštěvníků rozprostře po celé hale. Pro splnění hygienických podmínek, je enteria arena příznivější.

Musí mít diváci nasazeny respirátory po celou dobu pobytu v aréně?

Respirátory jsou složité téma. Při vstupu kontrolujeme nasazený respirátor a očkování. V momentě, kdy si ho někdo v hledišti sundá a bude argumentovat, že je to kvůli zdravotnímu stavu, tak nemáme žádné páky, abychom někoho donutili. Vliv máme pouze na své pracovníky, a ti budou mít ochranu obličeje po celou dobu. Pro nás je zásadní povolit vstup všem, kteří splňují nastavená pravidla. Na návštěvníky sice apelujeme, ale to konečné rozhodnutí je na nich.

Konzultovali jste pořádání akce s hygienou, odborníky, politiky, vedením soutěže?

Vůbec ne. Nikdo to po nás nepožadoval. Nicméně v momentě kdybychom žádali o výjimku, třeba o navýšení kapacity, museli bychom jít na konzultaci. Zásadně se nebude při akci dít nic jiného než při běžném režimu zápasů, pouze obsah je atraktivnější.

Vzácný host - tenor Margita

Jak se odvíjely přípravy. Co jste museli udělat jinak?

Nic mimořádného, co se týká pořadatelství jsme nemuseli pro letošek měnit. Přípravy byly velmi podobné těm v předchozích letech. Náročnější jsou z pohledu streamovacích podmínek on-line přenosu. Aby byl co nejzajímavější. Změnili jsme jsme set up, tedy uspořádání na palubovce tak, abychom splnili podmínky. Jinak se jedná o rutinu. Jde o to, všechno sladit ve správný čas a modlit se, aby všichni aktéři zůstali zdraví. Abychom nemuseli akci odvolat na poslední chvíli.

Co když vás ale okolností donutí?

Logicky by to byl i ekonomický průšvih. Všechna rizika zvažujeme. Bohužel v této době do nich musíme jít, protože v opačném případě by se nepořádalo vůbec nic.

Jaké jste zaznamenali ohlasy na to, že jste se rozhodli Hrajeme spolu za Pardubice uspořádat i v této turbulentní době?

Vrátím se k první otázce, proč jsme nepřerušili tento projekt. Je žádán, lidé se na něj vyptávají. Je to i tím, že vždy přivedeme nějakého atraktivního hosta.

Jak bude letošní akce vypadat?

Koncept je stále stejný. Akci zahájí hodinový koncert Komorní filharmonie Pardubice s hostem. Následuje rozcvičení obou týmu a vše završí oficiální zápas Kooperativa NBL mezi naším týmem a BC Kolín.

„Máme radost. O akci je velký zájem“

Zlatým hřebem programu je vystoupení hosta. Jak a proč jste pro letošek vybrali Štefana Margitu?

Co se týká hosta, tak jednání měla dynamiku. Původně jsme měli podepsaného Adama Plachetku. Jeho manažer nám těsně před Štědrým dnem volal, že Adam dostal pozvání na šest týdnů do Metropolitní opery v New Yorku. Zachovali jsme si lidskou tvář a nechtěli ho brzdit, protože taková příležitost se neodmítá. Vážili jsme si toho, že případně chtěl dodržet podmínky smlouvy a do USA by neodletěl. Jeho agent nám nabídla další jinou alternativu, řekl bych další skvělé jméno Štefana Margitu.

Jak Margita reagoval na pozvání a věděl něco o vašem projektu?

Osobně jsem s ním nejednal, protože se tak dělo přes jeho agenta. Je to část práce našeho spolupořadatele, což je Komorní filharmonie Pardubice. Nicméně, naše republika je malá a tato akce je již známá. Právě pro hosty je unikátní zazpívat si v kombinaci se sportovním podnikem. Navíc ve velké aréně. Vítají to jako zkušenost. Pokud mají čas a volný termín, tak jsme se ještě nesetkali s tím, že by odmítli. Ba naopak je to láká. V jejich uměleckých kariérách je to pro ně něco nového.

Jaký si česko-slovenský tenor přichystal repertoár?

Měly by to být operní árie, které jsou lidem blízké a podvědomě je znají. Konkrétně nebudu nic prozrazovat, abychom nezkazili překvapení. Určitě to směřuje k tomu, aby byli osloveni i ti, kteří se nespecializují na tento druh muziky.

Letos pomůžou Elince

Jak to bylo s naplněním kapacity? Ve smyslu: Kdo dřív příjde, ten dřív mele?

Ne, to ne. Máme povinnosti vůči partnerům, bez kterých by to nešlo. Následují permanentkáři a zbytek vstupenek jsme pustili volně do prodeje. Nezaznamenali jsme, že by to někomu vadilo. Možná kvůli té možnosti pustit si přenos on-line. S partnery jsme počet míst projednávali osobně, aby nám přesně řekli, kolik od nich přijde lidí. Mohli jsme tak dát do oběhu více lístků. Každopádně bude vyprodáno.

Co by to bylo Hrajeme spolu za Pardubice bez charitativního podtextu. Komu pomůžete letos?

Vždy se snažíme vybrat osobu, nejlépe z Pardubic a okolí. Vybíráme pečlivě. Je to dané tím, jak ten postižený, zpravidla děti tu pomoc potřebují. Bavíme se o lidech, kteří potřebují pomoc kontinuálně po celý život. Jsou v situacích, kdy potřebují něco pořídit a je to dražší. Zvolili jsme Elinku, ale nevíme, jestli bude moc být v aréně. Nechceme jít do nějakého rizika. Nicméně splnila veškerá naše kritéria a její rodiče byli nesmírně rádi. O to se na akci těšíme víc, protože jí to dodává vyšší smysl.

Stejně jako vloni jste vybrali datum 22. ledna. Proč?

Berme to, že se jedná o symboliku čísel v roce 2022. Ale po popravdě řečeno, na výběr jsme moc neměli. Byla to náhoda, že si to takto sedlo. Možná to vnímáme tak, že nad touto akcí někdo stojí, aby se uskutečnila. Nechci být žádný duchovní otec (směje se), ale datum je hezké. Přejme si, aby se akce uskutečnila. Berme to jako nějakou symboliku. Nicméně racionálně se jednalo o soubor dát dohromady termíny všech zainteresovaných stran.

Welsch: V politice se nevidím, ale herectví by mě bavilo

Druhým vrcholem kombinovaného odpoledne bude basketbalové utkání mezi Pardubicemi a Kolínem. Kromě toho, že v enteria areně prakticky nehrajete, se kabinou Beksy prohnal covid. Navíc, jak už to bývá, tým nebude jediným středem zájmu jako při ostatních zápasech. Bude všechno o to těžší. Nemůže to hráčům uškodit?

Jako klub i jako sportovní společnost se takovou akcí posouváme dopředu. Bylo by fajn a já si to strašně přeji, abychom v České republice nehleděli na tato utkání jenom z pohledu výsledku.

To vypadá jako alibi.

Ne to není žádné alibi. Hráči jsou profesionálové a musí se s tím srovnat. Ano, mají to těžší, když hrají v hale, kde netrénují. Je tady klišé, doma by se měly sbírat body. Když jedeme ven, tak tam také netrénujeme. Také se s tím musíme srovnat. Vnímám to tak, že to není aspekt, jestli takovou akci uspořádat nebo ne. Nás klub už má jiné hodnoty, nejenom ty sportovní. I v těch sportovních by nás to mělo posouvat, učit se s těmito podmínkami vyrovnávat. Pokud chceme být nahoře, musíme umět hrát všude.

Váš soupeř pro Hrajeme spolu za Pardubice nebyl dlouho známý. To tu ještě nebylo. Proč se tak dělo?

Zapříčinil to fakt, že jsme se trefili termínem do přelomu základní části a nadstavby. Tudíž se nevědělo, kdo postoupí fo horní nadstavby. Ani my jsme nevěděli, jestli budeme hrát v A1 nebo v A2. Do toho se připletl omikron. Takže v tuto chvíli ještě není dohrána základní část. Proto jsme jen avizovali, že se bude jednat o oficiální utkání. Museli jsme čekat. Nikdo nebyl schopen říct, které týmy budou kde hrát. Potom přišlo rozlosování, soupeř a domluva.

Neměl hrát původně Kolín s Pardubicemi doma?

Ano měl. Jsme rádi, že BC Kolín na to zareagoval, neboť rozlosování pro námi požadovaný termín domácího zápasu nebylo příznivé. Vyměnil si s námi pořadatelství. O to více si ceníme, že i naši soupeři z ligy berou tento projekt jako přidanou hodnotu také pro sebe i soutěž samotnou. Vždycky nám týmy vycházely vstříc a vnímají náš projekt pozitivně.