Nová Paka - V Pačejově předvedla velmi solidní výkon. Šanci na vítězství zhatila závada v podobě prasklého plynového lanka.

PODKRKONOŠSKÁ posádka Štolfa – Hawel zachycena na rychlostní zkoušce. | Foto: Pavel Vydra

Již podruhé se představila podkrkonošská posádka Jindřich Štolfa – Zdeněk Hawel s vozem Škoda 130 RS. Při jubilejním pětatřicátém ročníku EPLcond Rally Agropa Pačejov podali solidní výkon, který však díky celkem banální závadě stačil nakonec na čtvrtou příčku třídy V1. „Auto jsme měli od týmu Autodílna Juřena velmi kvalitně připravené a už při krátkém testu před soutěží jsem vyjádřil velkou spokojenost a na soutěž se velice těším," sdělil své pocity před startem Jindřich Štolfa.

Na „svůj třetí Pačejov" se těšil i Zdeněk Hawel: „Dvakrát jsem tady nedojel. Poprvé jsme s Jindrou skončili v rybníce už po pár set metrech první erzety a auto jsme měli plné bahna. Podruhé jsme zde se Zdeňkem Kučerou a ex-tovární Felicií Kit Car skončili pro technickou závadu na druhé erzetě."

Na erzetách bylo vidět, že Škoda 130 RS Štolfovi vyloženě sedí a on je schopen prodat své jezdecké umění v rychlé a přitom na oko efektní průjezdy. Po polovině soutěže se posádka usadila na čele třídy V1, což ani sami nečekali. Bohužel na páté rychlostní zkoušce to přišlo: „Postihla nás celkem banální závada , prasklo nám plynové lanko. Museli jsme na erzetě zastavit a Jindra nastavil plyn tak, abychom erzetu dokončili. Stálo nás to téměř čtyři minuty ztráty. V první vesnici jsem našel kus drátu a lanko jsme provizorně nastavili a další erzetu jeli jen na „třičtvrtě plynu", takže jsme oproti prvnímu průjezdu ztratili další drahocenné sekundy. V servisu nám doprovod závadu odstranil a my vyrazili z osmého místa stahovat soupeře," popisuje příhodu Zdeněk Hawel.

Za pouhé dvě erzety se Štolfa s Hawlem posunuli až na čtvrté místo a nebýt pětisekundové penalizace za „škrtnutí" v retardéru, byli dokonce třetí. Na bronz chyběly necelé dvě sekundy. Ovšem při pohledu do výsledků zjistíme, že tato dvojice vyhrála ve své kategorii čtyři erzety z osmi a v absolutním pořadí Poháru ČR zajela časy do první desítky. V cíli to znamenalo vedle čtvrté pozice ve třídě V1 i čtrnácté místo celkově. Po odečtení ztráty způsobené technickou závadou by to pak znamenalo vítězství ve třídě a osmé místo absolutně.

„Krásně jsme se svezli, asi se opakuji, ale sedět vedle Jindry je úžasný zážitek. Věc, která nás postihla, bohužel k motoristickému sportu patří. Děkujeme celému týmu za přípravu auta i servis během rally a samozřejmě i všem sponzorům, kteří náš start podpořili," hodnotí účast na Horažďovicku Zdeněk Hawel. Posádka se letos už bude soustředit pouze na starty s eresou v rámci Poháru ČR. Dalšími soutěžemi, kterých se posádka zúčastní jsou Rally Vyškov počátkem září a Rally Příbram o měsíc později.

