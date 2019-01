Orientační běh: Pohled na žebříček určitě potěší

Jičín – Orientační běh na Jičínsku, to není jen Sportcentrum Jičín. Kvalitní závodníky mají také oddíly LOB Nová Paka, Jiskra Hořice, OK Reco Sport Pecka a nablízku jsou i známé OK Jilemnice nebo SK Studenec.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

V roce 2013 se uskutečnilo celkem sedmnáct žebříčkových závodů, zařazených do Východočeského poháru, a není bez zajímavosti, že v hodnocení kvality uspořádaných akcí získali nejlepší bodové ocenění pořadatelé z Nové Paky. Ti připravili náročný závod na podzim nad Horní Novou Vsí na mapě Opička. Většina závodů měla vesměs velmi dobrou úroveň a startovalo v nich průměrně více než sedm set orientačních běžců. Několik závodníků z Jičínska, ze Sportcentra Jičín, LOB Nové Paky a Jiskry Hořice, své kategorie celkově vyhrálo, další pak obsadili přední příčky. Oddíl OK Reco Sport Pecka je registrován v Ještědské oblasti (ve Východočeské tedy nebodují) a v té jeho čtyři zástupci (Iva Kábrtová, Zdeněk Kořínek, Ivan a Pavel Vydrovi), získali rovněž umístění na čele svých kategorií.



Žákovské kategorie (pořadí podzimní část): D 10C: 12. Vanda Vávrová (Jiskra Hořice), D12C: 4. Róza Kuchařová, 7. Róza Vejražková, 11. Anna Janků, D14C: 2. Anna Kochová (všichni Sportcentrum Jičín), 6. Šárka Rückerová (Jiskra Hořice), 14. Nikola Zlámalová, D14D: 1. Veronika Dubská, 2. Denisa Zahradníková (všechny Sportcentrum Jičín), H10C: 1. Šimon Kolář (Jiskra Hořice), 18. Štěpán Janků (Sportcentrum Jičín), H12C: 1. Jan Rücker (Jiskra Hořice), 5. Matěj Tůma, 9. Tomáš Zalaba (Sportcentrum Jičín), H12D: 1. Vít Vaňura, 3. Vojta Kuneš (oba Jiskra Hořice), H14C: 8. Lukáš Macko, 15. Matěj Karásek, H14D: 1. Jakub Pekárek, 2. Vojtěch Dubský (všichni Sportcentrum Jičín).



Dorost a dospělí (celá sezóna 2013), D18C: 5. Anna Šmejcová (Sportcentrum Jičín), D21C: 1. Monika Šmidrkalová, 14. Monika Píšová, 22. Ivana Tauchmanová (všechny LOB Nová Paka), D35C: 17. Jana Škorpilová, D35D: 1. Zdena Zlámalová (obě Sportcentrum Jičín), 10. Eva Háková (LOB Nová Paka), 26. Radka Janků (Sportcentrum Jičín), D45C: 4. Martina Zalabová (obě Sportcentrum Jičín), 12. Eva Hušková (LOB Nová Paka), 22. Iva Benešová, D45D: 1. Věra Bienová (obě Sportcentrum Jičín), D55C: 1. Jiřina Kalibánová, 14. Jana Nováková (obě LOB Nová Paka), H16C: 9. Vít Doležal, 11. Lukáš Břeň (oba Sportcentrum Jičín), H21C: 2. Zdeněk Zikmund (LOB Nová Paka), 13. Tomáš Hanzl (Sportcentrum Jičín), 19. Jiří Novák (LOB Nová Paka), 20. Petr Kraus (Sportcentrum Jičín), H21D: 20. Martin Dytrych (LOB Nová Paka), H35D: 6. Viktor Kolář (Jiskra Hořice), 20. Zdeněk Tesař (Sportcentrum Jičín), H45C: 4. Martin Vávra, 6. Radek Vávra (oba Jiskra Hořice), H45D: 8. Pavel Řehák (Sportcentrum Jičín), 17. Petr Rücker (Jiskra Hořice), H55C: 1. Jaroslav Kalibán, 22. Karel Novák (oba LOB Nová Paka), 23. Martin Škorpil (Jiskra Hořice), H55D: 11. Jaroslav Havlík, H65C: 1. Jaroslav Havlík, 15. Vratislav Bílek (všichni Sportcentrum Jičín).



Dana Šafka Brožková byla vyhlášena jako druhá nejúspěšnější orientační běžkyně v roce 2013. ⋌Pavel Vydra

Autor: Redakce