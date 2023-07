/FOTOGALERIE/ Kompletní evropská špička, parádní souboje a zaplněná Štikovská rokle. Takový byl pátý podnik seriálu mistrovství Evropy autokrosařů, který se o prvním červencovém víkendu jel v Nové Pace. Ta znovu potvrdila, že je Mekkou tohoto krásného sportu.

Mistrovství Evropy v autokrosu - Nová Paka 2023. | Foto: Roman Vlačiha

Velké vítězství, možná to největší v kariéře, získal na domácí trati osmnáctiletý Jakub Novotný. Závodník z nedalekého Konecchlumí u Jičína, jenž to má na závodní trať, co by kamenem dohodil, dokázal v kubatuře Buggy 1600 porazit své dva hlavní konkurenty Markuse Wibbelera a Kevina Peterse a společně s nadšenými diváky mohl slavit.

„Je to úplný masakr tady vyhrát. Už se mi to jednou v roce 2019 povedlo, teď je to ještě lepší, protože je to ve vyšší kategorii a ve větší konkurenci. Je to neskutečné, brečím jako malé dítě,“ soukal ze sebe hned po velkém triumfu sympatický borec. Tomu sice nevyšel start podle představ, když se do čela dostal Wibbeler, ale Novotný ho na vrcholu prvního stoupání skvělým manévrem předjel a zbytek závodu si zkušeně pohlídal.

„Vybudoval jsem si náskok a pak už jsem jel na jistotu. Děda na mě určitě koukal a nadával, ať zpomalím,“ smál se v cíli miláček publika. Na jeho vítězství nedokázal v královské kubatuře Super Buggy navázat průběžný lídr šampionátu Petr Nikodém. Tomu ve Štikovské rokli nevyšla finálová jízda a skončil čtvrtý. Ve třídě Junior Buggy se dařilo mladým českým jezdcům, když zvítězil Adam Florián před Eliškou Plnou.

„Ze začátku jsem si soupeře hlídal, ale pak už jsem viděl, jaké jedeme s Filipem (Duřtem – pozn. autora) tempo a soustředil jsem se pouze na něj. Nakropená trať mi vyhovovala, už jsem na ni v Nové Pace zvyklý, byl to pro mě ideál,“ popsal Florián. Na východě Čech se kromě tří kubatur, které se počítají do seriálu mistrovství Evropy, jely i kategorie Touring Autocross a Kartcross. Závod „plechovek“ ovládl Otakar Výbroný a v Kartcrossu se radoval Stanislav Brousek. Evropský autokrosový kolotoč bude mít teď delší pauzu. Závodit se bude až za tři týdny ve francouzském St. Georges de Montaigu. V Česku se znovu pojede na konci srpna, tentokrát v Přerově.

VÝSLEDKY ME AUTOKROSU NOVÁ PAKA

Super Buggy: 1. Bartelen (Niz.), 2. Mercier, 3. Theuil (oba Fra.). Celkové pořadí: 1. Nikodém 150 bodů, 2. Mercier 132 b., 3. Bartelen 125 b. Buggy 1600: 1. Novotný, 2. Wibbeler (Něm.), 3. Peters (Luc.). Celkové pořadí: 1. Novotný 122 b., 2. Wibbeler 118 b., 3. Peters 107 b. Junior Buggy: 1. Florián, 2. Plná, 3. Feuillade (Fra.). Celkové pořadí: 1. Florián 163 b., 2. Feuillade 135 b., 3. Duřt 119 b. Touring Autocross (mimo seriál ME): 1. Výborný, 2. Musil, 3. Dlesk (Slove.). Kartcross (mimo seriál ME): 1. Brousek, 2. Hartych, 3. L. Svoboda.