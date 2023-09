/FOTOGALERIE/ Po roce to opět dokázal. Motocyklový závodník Marek Červený je evropským šampionem na přírodních okruzích ve třídě Supersport. Zkušený pilot dojel v posledním podniku seriálu IRRC v německém Frohburgu dvakrát druhý za svým největším rivalem Nizozemcem Jornem Hambergem, což mu stačilo už na čtvrtý titul (2015, 2016, 2022, 2023). Na snímky z Německa od Romana Vlačihy se podívejte v galerii.

Marek Červený je znovu šampion! | Foto: Roman Vlačiha

Do elitní desítky se vešel i další český závodník Petr Najman, který skončil na konečném devátém místě. Ve Frohburgu se v kvalifikaci potýkal s problémy technického rázu, proto do závodů startoval až z dvanácté pozice. V neděli však ukázal, že je skvělým závodníkem a dojel si pro sedmé a šesté místo. Do seriálu IRRC však zapsal body za dvě pátá místa, protože před ním skončili jezdci startující na divokou kartu. „S víkendem jsem spokojený, udělali jsme maximum pro dobrý výsledek,“ pochvaloval si na sociálních sítích oblíbený jezdec.

Petr Najman.Zdroj: Roman Vlačiha

IRRC ve Frohburgu – Supersport 1. závod: 1. Hamberg (Nizozemsko), 2. Červený, 3. Caljouw (Nizozemsko). 2. závod: 1. Hamberg, 2. Červený, 3. Caljouw.

Konečné pořadí – Supersport: 1. Červený 230 bodů, 2. Hamberg 222,5, 3. Caljouw 138 … 9. Najman 70.

IRRC ve Frohburgu - Superbike 1. závod: 1. David Datzer (Německo) – startoval na divokou kartu, 2. Didier Grams (Německo), 3. Erno Kostamo (Finsko). 2. závod: 1. David Datzer - startoval na divokou kartu, 2. Didier Grams, 3. Jorn Hamberg - startoval na divokou kartu.

Konečné pořadí – Superbike: 1. Lukas Maurer (Švýcarsko) 262 bodů, 2. Didier Grams 227, 3. Patrick Hoff (Německo) 196.

Kompletní výsledky naleznete zde.