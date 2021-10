Talent je ukázkovým výsledkem českého chovu dostihových koní. Zasloužila se o něj rodinná stáj DS Kabelkovi. S nadsázkou se dá říci, že si své tréninkové středisko ukryli před konkurencí. Kdyby na plotě nevisel nápis DOMOV VÍTĚZE VELKÉ PARDUBICKÉ, tak by ho člověk nenašel. Za vraty ale objeví velký areál. Přesně podle zvyklostí, kdy se jednotlivá stavení rozkládají po dolině.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Objekt disponuje několika rozlehlými výběhy, které slouží pro chovné klisny a hříbata. Máme kolotoč pro koně, výběhy, například se skoky do kopce, nově vybudovanou menší dráhu na rozpracování koní. V současné době budujeme dráhu pro rychlostní trénink,“ popisuje trenérka Hana Kabelková.

Ve stájích se nachází pětadvacet boxů. Nejslavnějším obyvatelem tohoto koňského domova je Talent.

Právě se vrátil z tréninku a Deník ho vyrušil při tradiční hygieně. Před návratem do pracovního procesu mu trenérka a majitelka v jedné osobě dopřála rehabilitační pobyt.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

„Ťulda trpí artrózou sezamských kostí. Když vidíme, že ho kloubky hřejí a napuchají, tak ho odvezeme do Koles k paní Sůrové a ta ho postaví do regeneračního pásu. Dvakrát denně mu chladí nohy,“ vysvětluje.

Talent totiž v minulosti tak tak unikl vyřazení ze závodní činnosti.

„Nechtěla jsem to vzdát. Začala jsem praktikovat alternativní pokusy. Musíme co nejvíc eliminovat to, aby rychlostně cválal. Snažíme se využívat kopců. Chodí je buď pomalým cvalem nebo klusem. Pak do toho přidáváme plavání a vodní pás. Zatím se nám daří udržet ho v tréninku,“ říká Kabelková.

Je tu ještě jedna možnost. Nechodí Talent potají k léčivému pramenu, který ve Vápenném Podole vyvěral?

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Parťákovi přihrál tučný obnos

Pamatujete na koně z pohádky O Zlatovlásce, jak radil Jiříkovi? Něco podobného se mohlo odehrát ve stáji Kabelkových. Talent by pošeptal svému ošetřovateli a jezdci v tréninku: „Davide, vsaď si na mě ve Velké pardubické.“ Ale ono to bylo trochu jinak. David Nevřala zná svého koníka jak vlastní renboty. Tedy slangově jezdecké boty.

Věřil jste, že Talent vyhraje?

Věřil jsem mu.

Až tak, že jste si na něj vsadil?

Jasně. Vsadil jsem si. Nejdříve tisíc korun na to, že vyhraje. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak jsem si to pojistil další tisícikorunou do třetího místa.

Kolik jste inkasoval z obou sázenek?

Tím, že škrtli Vanduala, se pokrátily kurzy. Celkem jsem vyhrál 36 a půl tisíce.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Jste ten nejpovolanější člověk, kdo mohl věřit, že vyhraje?

Doufal jsem v to, že vyhraje a ono to vyšlo.

Kdy jste dostal myšlenku jít si na Talenta vsadit?

Jak vypsali kurzy. Ještě než bylo určené, kdo jakého koně pojede a také před losováním startovních čísel. Hrál jsem ho v tom nejvyšší kurzu, což bylo 30:1. Pak to tedy kleslo.

Mnul jste si ruce, když jste viděl tak vysoký kurz na koně, který vyhraje?

(směje se). Já jsem to nevěděl. Ale tušil jsem, že to dokáže. Já ho znám, je to rozený vítěz. Hlavně jsme si přál, aby dokončil dostih bez újmy na zdraví. Abychom mohli spolu pokračovat dál.

Jste sázkař – srdcař, v tom smyslu, že věříte jen jednomu koni, nebo byste dal sázku i na více koní?

Spíše jsem srdcař. Normálně na koně ze stáje, kde pracuji, nesázím, ale Talentovi jsem věřil.

Takže jste proti němu nevsadil?

Ne na žádného jiného koně jsem si v hlavním dostihu nevsadil.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil