Pirátům to zatím přiliš nešlape. Vylepší v domácím dvojzápase až desátou příčku?

Poslední sezona hokejbalové extraligy byla kvůli Covidu odehrána ve zkráceném módu. Hradec se po osmém místě v základní části probojoval do semifinále play off. Aktuální sezona už běží v plném proudu a měla by se odehrát celá. Pirátům se však moc nedaří. V devíti odehraných zápasech třikrát vyhráli a šestkrát odešli poraženi.

Hradečtí hokejbalisté (v bílém) jsou zatím v extralize za očekáváním. | Foto: hokejbal.cz

Hradecký tým sice naplno bodoval v obou prestižních východočeských derby, navíc venku (v Pardubicích a v Letohradu), ale jinak to hlavně výsledkově nebylo ono, neboť sbíral především prohry. Hradečtí PirátiZdroj: oddíl Současné desáté místo budou moci Hradečtí vylepšit o nadcházejícím víkendu, kdy je čeká domácí dvojzápas s papírově slabšími mužstvy. V sobotu vyzvou Dobřany (12.00) a v neděli nastoupí proti poslednímu celku tabulky, kterým je Kovo Praha (14.00). Odehrané zápasy: Dobřany – Hradec Králové 4:1, Hradec Králové – Plzeň 7:1, Most – Hradec Králové 4:3, Hradec Králové – Ústí nad Labem 3:4, Pardubice – Hradec Králové 1:2, Hradec Králové – Kladno 0:6, Letohrad – Hradec Králové 0:3, Hostivař – Hradec Králové 6:4, Kert Park Praha – Hradec 7:4. Tabulka 1. Kladno 11 7 1 0 3 35:17 23 2. K. P. Praha 11 6 2 0 3 45:33 22 3. Pardubice 11 5 3 0 3 46:23 21 4. Most 10 7 0 0 3 30:29 21 5. Letohrad 11 5 0 3 3 33:34 18 6. Ústí n. L. 10 5 1 1 3 25:28 18 7. Dobřany 10 3 1 1 5 26:26 12 8. Hostivař 11 3 1 1 6 33:53 12 9. Karviná 7 3 1 0 3 17:13 11 10. Hradec Král. 9 3 0 0 6 27:33 9 11. Plzeň 10 2 0 2 6 24:35 8 12. Kovo Praha 9 1 0 2 6 17:34 5