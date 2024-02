Parádní vstup do prvoligového semifinále. A teď už přesun na pohárové Final Four

Nejnabitější víkend sezony. Jak jinak nazvat dny, ve kterých volejbalisty Hradce Králové čekala nejprve cesta na jih Moravy, tam páteční duel semifinále play off I. ligy, následně přesun na jih Čech do Tábora a zde nedělní bitva o postup do finále Chance Českého poháru.

Volejbalisté Hradce Králové skvěle zvládli vstup do semifinálové série play off I. ligy a už v neděli je čeká další velká výzva. | Foto: TJ Slavia HK volejbal