Nová Paka – Poslední pátek v říjnu si výborný packý vytrvalec František Vagenknecht startující za Aster team Jičín zaběhl Železnický kros o délce 12,5 km, který je zařazen do šestého ročníku poháru BEJK.

Železnický kros. | Foto: Archiv MPČR

Packý vytrvalec, který se nedávno stal vítězem Českého poháru běhů do vrchu, ukázal v Železnici své kvality a o tři a půl minuty zvítězil nad druhým běžcem Vojtěchem Záveským z Lázní Bělohrad.



Dobře si vedl i další běžec z packé oblasti František Buřil, který skončil v kategorii mužů do 59 let na druhém místě.



Výsledky: Muži do 49 let: 1. František Vagenknecht (Aster Team Jičín) 46:00, 2. Vojtěch Záveský (Lázně Bělohrad) 49:34, 3. Jan Beneš (Beermental Team) 49:55. Muži do 59 let: 1. Luboš Sádovský 52:05, 2. František Buřil (Vidochov) 52:18, 3. Jiří Šádek (Lomnice n. P.) 59:21. Míla Pour