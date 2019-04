Může odjet na dovolenou a hodit starosti za hlavu. Jenže tak snadné to není. Naopak… Tomáši Satoranskému, jedinému českému basketbalistovi v NBA, končí ve Washingtonu tříletá smlouva. A přichází čas vyjednávání.

Zůstane v D.C.? Kývne na nabídku odjinud? A jakou roli (a plat) si vybojuje?

„Není otázka, jestli Tomáš bude v příští sezoně hrát v NBA. Za ty tři sezony si v ní udělal jméno. Přeji mu hlavně pevné zdraví a pak tým, ve kterém bude mít důležitou roli, aby mohl uplatnit své dovednosti,“ řekl pro Deník hráčův agent Phillip Parun.

Wizards mají údajně značný zájem o dohodu na novém kontraktu. Byli by neradi, kdyby jim pracovitého dirigenta někdo vyfoukl. Už kvůli tomu, že rozehrávač č. 1 John Wall je častěji na operačním stole než na tréninku. „Sato“ jasně dokázal, že umí převzít hlavní roli.

Na druhou stranu: jednání se Satoranským je pro Washington jen jedním střípkem v rozsáhlé mozaice, kterou klub ne a ne složit dohromady. Aktuální sezona skončila výbuchem. Místo avizovaného postupu do finále konference z toho není ani účast v play off. „Postup měl být naprostý základ, a to i při zraněních, která jsme letos měli. Navíc nejsem slepý a zklamalo mě, jak jsme hráli ještě předtím, než přišla zranění,“ naštval se majitel klubu Ted Leonsis. A tak vyrazil dlouholetého generálního manažera Ernieho Grunfelda. Leckdo se divil, proč až teď. Grunfeld byl ve funkci šestnáct let a Wizards za tu dobu postoupili do play off jen osmkrát, z toho nikdy nepřešli přes druhé kolo. Letošek je tak jen završením dlouhodobého chaosu a nekoncepčního řízení.

„Chci celkový restart. Musíme nastavit správnou strategii,“ plánuje Leonsis, který hodlá vybrat nového manažera a možná i kouče.

Pokud jde o Satoranského, ten patřil v této sezoně většinou k tomu lepšímu, co Wizards předváděli. Má za sebou svůj zatím nejlepší rok v NBA, bez ohledu na týmovou mizérii. Nabídky odjinud proto přijdou. „Nový“ Washington ho bude určitě potřebovat, leč musí připlatit…

Pardubické vize pro „Satyho“

Basketbalové osobnosti mluví o velkém kontraktu

Martin Marek, generální manažer BK Pardubice, bývalý hráč Sparty Praha a Pardubic, Colgate University v NCAA, juniorský reprezentant:

Z mého pohledu si po zranění Johna Walla svými výkony jednoznačně řekl o další smlouvu v lize. Wizards jsou svými tahy nepředvídatelní, alespoň pro mě. Nicméně nedávalo by mi smysl, kdyby ho po sezoně jako chráněného volného hráče (dle pravidel NBA restricted free agent) nepodepsali k dlouhodobému kontraktu. Ukazuje přínos pro Wizards na obou polovinách hřiště. Díky své otevřené osobnosti, sebevědomí i cílevědomosti navíc má podle mě skvělé mentální předpoklady udržet se v NBA dlouhodobě. Přál bych mu to.

Radek Nečas, kapitán BK JIP Pardubice, bývalý reprezentant, bývalý vedoucí reprezentačního týmu v době působení Tomáše Satoranského:

V NBA se točí astronomické částky a já si myslím, že do poslední chvíle uzavření kontraktů, nebude mít Saty nic jistého. Wizards možná počkají na poslední den, kdy budou moct na něj uplatnit opci. Washington po neúspěchu v této sezoně (i těch předchozích) odvolal generálního manažera, který měl na starosti přestupy. Uvidíme, koho najmou a jakou zvolí strategii. Podle mě bude Saty hodně žhavé zboží na hráčském trhu. Předpokládám, doufám a že nějaký dobrý kontrakt podepíše. Jasně všem ukázal, že umí nahradit největší hvězdu (tedy podle peněz) Johna Walla. Ba co víc, pro tým Wizards je Saty daleko platnější. Na rozdíl od Walla má asistence doskoky. Skoro v každém utkání atakuje triple double. Zatímco Wall disponuje jenom střelbou. Sice dá čtyřicet bodů za zápas, ale nikdo jiný se nepotká s míčem… Satymu bych přál big contract. Kdybych o tom rozhodoval já, dal bych mu klidně i dvacet milionů. Za tu částku totiž hrají horší hráči…

Levell Sanders, trenér a bývalý hráč BK JIP Pardubice, dříve Mlékárna Kunín (titul), Děčín, absolvent Seton Hall University (divize NCAA I.):

Myslím, že Tomáš Satoranský podepíše velkou smlouvu. Pravděpodobně přes deset milionů ročně. Dříve jsem ho moc nesledoval. To se ale změnilo a on opravdu hrál dobře. Zlepšil své výkony, k čemuž mu pomáhá působení v NBA. Každý večer od něj hrozí soupeřům triple double. Takže si myslím, že podepíše velkou smlouvu. Akorát si nejsem jistý, jestli to bude s D.C. nebo jiným týmem…

Kamil Švrdlík, pivot BK JIP Pardubice, spoluhráč Satoranského na Euro Basketu 2017:

Nabídku od Wizards určitě dostane. Otázkou je, v jaké bude pozici, až se po zranění vrátí John Wall. Mám obavy, aby nechtěli Satyho podepsat a on pak znovu nevysedával na lavičce. Poněvadž Wall má lukrativní smlouvu a je prakticky neprodejný. Takže musí hrát. Určitě Saty nebude první rozehrávač. Ve Washingtonu ani nikde jinde. Všude se najde nějaká superhvězda na jeho pozici. Cenu si netroufám odhadnout. Pochopitelně bude vyšší než u nováčkovské smlouvy, protože za poslední dva roky předvedl obrovské zlepšení. Myslím si, že i přesto všechno se bude washingtonská organizace stlačit kontraktu na co nejnižší částku. Možná by se pro něj našel příhodnější tým, ale ve Wizards si už udělal jméno!

Jan Slowiak, bývalý trenér Pardubic, současný hlavní kouč České republiky kategorie U 14 – U16:

Satyho jsem kdysi trénoval v U14 v USK Praha, když mu bylo 12 let a potom v ČR U20 na ME v Chorvatsku. Tam chybělo hodně opor toho ročníku a on zbyl na vše sám s mladšími hráči. Velmi si vážím jeho vůle a charakteru, že to tehdy ani nikdy jindy nevzdal. Tam kde je, je díky nesmírné soutěživosti a pracovitosti. Ani úspěch ho nezměnil a má pokoru. Vždy při jeho kempech je maximálně vstřícný, otevřený a lidský. To z něj dělá vzor pro všechny mladé baskeťáky. V NBA mu přeji dobrou smlouvu a hodně minut na hřišti. Z toho důvodu by se mi líbilo i prodloužení ve Washingtonu, kde si pozici získa. Minimálně do návratu Johna Walla bude na palubovce hodně. Všude jinde je to na pozici 1, nejisté. Přeju mu, aby hlavně hrál.