Petr Mašát. | Foto: HBC Ronal Jičín

Osobnost týdne: Petr Mašát, trenér házenkářů Jičína

Lepší dárek ke svým pětačtyřicátým narozeninám si trenér extraligového Jičína Petr Mašát nadělit nemohl. V posledním kole základní části dokázal se svým týmem přemoci supersilnou Plzeň. „Minulý týden mi bylo pětačtyřicet, takže děkuji klukům za dodatečný dárek,“ neskrýval radost nadějný kouč. A měl ji opravdu velikou. Mašát je totiž odchovancem plzeňské házené, navíc výhra zajistila Ronalu konečné šesté místo po základní části. To znamená, že se Jičín ve čtvrtfinále play off utká s pražskou Duklou. „Potvrdili jsme, že do první šestky patříme,“ doplnil spokojený kouč.