Trefa do černého? Zatím to tak vypadá. Vedení pardubického basketbalového klubu se rozhodlo odvolattrenéra Kennetha Scalabroniho. Na jeho místo posunulo asistenta Adama Konvalinku. A sportovní ředitel Radek Nečas se stal na lavičce jeho spolupracovníkem. Poprvé vedli Beksu minulou středu proti Kolínu a jejich svěřenci zvítězili 90:82. Hned v sobotuje také v domácím prostředí čekalo Brno. Pardubičtí dlouháni podali ještě lepší výkon a protivníka zdolali v poměru 86:73. Tím výrazně zvýšili své šance na umístění v první osmičce. Ta se jim na konciloňského roku začala ztrácet v mlze…

Výrok týdne: hradecký basketbalista Filip Halada

„Jsem velmi šťastný za celý tým, že jsme porazili Svitavy a máme druhé vítězství v řadě. Od začátku jsme hráli agresivně, pomáhali si jak v obraně, tak i v útoku. Je hlavně super porazit Tury, kteří teď mají dobré zápasy a jdou v nich nahoru. Obrovské díky spoluhráčům i trenérovi,“ komentoval basketbalista Filip Halada sobotní vítězství Hradce Králové (87:79) v prestižním derby. Královští sokoli už ve středu nečekaně roznesli doma favorizované Brno 88:66. Přitom předtím dostali v Nymburce nakládačku skoro o 60 bodů.

Komentář Tomáše Raise: Šance pro mladé? To platí

Budoucnost v týmu mají mít i odchovanci. I o tom se hovořilo s nástupem trenéra Richarda Krále na střídačku hokejových Pardubic. Logicky, sám Král řadu let předtím působil u mládeže Dynama, mladé hokejisty a adepty na pozici v prvním týmu dobře zná. V obraně tak hraje osmnáctiletý Michal Hrádek, v útoku zase devatenáctiletý Ondřej Rohlík.

A nejde samozřejmě pouze o ně. Poslední dva zápasy Dynama? V sestavě celkem osm hokejistů ve věku do 23 let, kteří navíc prošli pardubickou mládeží. Od brankáře Milana Kloučka, již zmíněnou dvojici až po nejlepšího střelce týmu Matěje Blümela. Právě on v tomto ročníku vylétl nejvíce.

Další signál klub dává nově podepsanými kontrakty. Smlouvu prodloužil v minulém týdnu Blümel, po šampionátu dvacítek se k týmu připojil Filip Koffer. Další hráči mají prostor v partnerském Vrchlabí, tam třeba ve svých šestnácti letech nastupuje útočník František Formánek.

Historicky Pardubice dokázaly zařazovat hokejisty, kteří se prosazovali nahoru. Současné nastavení v klubu otevírá další cesty. A to je správně.