V květnu při střeleckém mistrovství Evropy v Chorvatsku bude mít poslední možnost se kvalifikovat na olympiádu do Tokia. Skeetař Dukly Hradec Králové Tomáš Nýdrle ladí formu jak se patří. Do sezony nakročil v minulém týdnu parádně. Při Světovém poháru v Egyptě skončil v individuálním závodě čtvrtý, což je na podniku tohoto typu jeho nejlepší výsledek v kariéře. Mistr světa z roku 2019 však z Káhiry s prázdnou neodlétal. Společně s oddílovým kolegou Milošem Slavíčkem a brněnským Jakubem Tomečkem získal stříbro v soutěži družstev, bronz potom bral v mixu s Annou Šindelářovou. Jen tak dál.

Hláška týdne: Felipe Conde, trenér FK Chrudim

„Porážka je pro nás naprosto spravedlivá. Nezbývá nám nic jiného, než se vrátit domů a trénovat tvrdě, protože nepodáváme vůbec dobré výkony,“ zlobil se nespokojený brazilský trenér chrudimských futsalistů Felipe Conde. Jeho svěřenci si v pátek připsali první porážku v letošní sezoně, když vůbec nedokázali skórovat na hřišti Svarogu Teplice a přepustili mu v tabulce 1. FUTSAL ligy druhou pozici. Chrudimští v lize neskórovali poprvé od dubna 2019, kdy v prvním semifinále podlehli pozdějšímu mistrovi pražské Spartě. Nyní věří, že přišlo podobné varování včas.

Komentář Tomáše Raise: Střídání potvrzuje odvahu

Zápas v Liberci se nepovedl, to je jasné. Prvoligový nováček už v sezoně řadu soupeřů zaskočil, tentokrát poznal sílu Slovanu. Po první půli pardubičtí fotbalisté prohrávali 0:4.

„Byl to podle mě nejhorší poločas za tu dobu, co jsem tady,“ uvedl hned po utkání trenér Jiří Krejčí, jenž u mužstva působí již od roku 2013. Individuální chyby, nátlak ze strany soupeře… A především inkasované branky.

Co zaujalo v první půli především, to byla reakce pardubické lavičky. Trenéři už ve 27. minutě za nepříznivého stavu 0:3 vystřídali hned tři hráče. Chybujícího Proseka, ale i nejzkušenější fotbalisty Jeřábka s Černým. To se vidí málokdy. Akce měla jasný signál: Chceme s tím ještě něco udělat. Trenéři na vývoj zápasu reagovali velmi rychle a nebáli se zasáhnout. Něco podobného Pardubice předvedly na Slavii, kde došlo k dvojitému střídání na konci první půle.

Jen bránit, aby z toho nebyla ještě větší ostuda? Ne. Pošleme tam dva útočníky, abychom se, pokud možno, prosadili. Další tah, který dokazuje odvahu nováčka, s jakou se mezi elitou prezentuje.