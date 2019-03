Z 200 škol vylosoval zlatý olympijský medailista David Svoboda čtrnáct, které se zapojili do akce Sazka Olympijský víceboj. Za Královéhradecký kraj to byla ZŠ Nová Paka, Husitská. Na té se olympijský trénink konal za účasti moderního pětibojaře Jana Kufa.

Co obnáší provést slalomovou dráhou kamaráda, který nevidí? Jak je možné díky spolupráci zvládnout překážky, i když má člověk nějaký handicap? Co znamenají respekt a fair play? To vše teď poznávají děti při Olympijských trénincích, které jsou odměnou pro školy zapojené do projektu Sazka Olympijský víceboj. Vedle návštěvy olympioniků a úspěšných sportovců totiž program tréninku doplňují také zábavné pohybové hry, které dětem zároveň představují olympijské hodnoty v běžných životních situacích.