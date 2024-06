Zlomený malíček? Žádný problém, trenére, klidně nastoupím, hlásil Radina

Představte si, že máte pár týdnů do Olympiády dětí a mládeže, na kterou jste se svým výběrem trénovali přes půl roku. Kluci jsou den ode dne sehranější a vy se těšíte, co na největší české sportovní akci mládeže vaši volejbaloví svěřenci předvedou. Když vtom se dozvíte, že klíčový hráč si na mistrovství republiky zlomil malíček. A s tímto zraněním se volejbal hraje jen těžko. Nebo že by to bylo jinak?

Zraněný volejbalista Lukáš Radina. | Foto: Olympijskytym.cz / Matěj Pašek