Čtyři zlaté, tři stříbrné a tři bronzové. Působivá je bilance stolních tenistů z Královéhradeckého kraje za jeden jediný den. O polovinu se zasloužil klub SK Dobré, v něm hraje i Jan Škalda, ve své kategorii U15 jednička v republice, a dokonce sedmička v Evropě.

Ve finále dvouhry se potkal s Filipem Račákem ze Zlínského kraje. A měl mu co vracet. „Před měsícem s ním prohrál. Byl ovšem zrovna po nemoci a nemohl trénovat,“ vysvětlil trenér Jakub Merta. Teď se nebál, svému svěřenci věřil. „Po prvním setu jsem na něm viděl, že má zápas pevně v rukách.“

Klid ve finále neopouštěl ani východočeskou jedničku. „Cítil jsem, že jsem lepší, takže jsem si i dost věřil.“ Oba se shodli, že finále dopadlo jednoznačně. Honza zvítězil 3:0 a ve třetím setu nepustil Filipa k žádné velké akci.

Stejně přesvědčivě prošel celou soutěží. Vždyť neztratil ani jeden set! „Na Olympiádu dětí a mládeže jsem se opravdu těšil, takže tahle medaile z dvouhry je pro mě opravdu cenná,“ reagoval. V Českých Budějovicích získal další ze smíšené čtyřhry a čtyřhry starších žáků.

Jeho úspěchy však české hranice překračují. Zvítězil na elitním turnaji World Table Tenis ve Slovinsku a účastnil se i WTT Youth Star Contender v Tunisku, tam skončil před branami čtvrtfinále.

Jak se takový elitní hráč připravuje na zápasy? „S nervozitou moc problémy nemám, jen občas před důležitým zápasem. Teď před finále jsem teda trošku nervózní byl,“ přiznal Honza. „Na každého soupeře se připravuju individuálně, abych věděl, co od něho čekat.“ Prozradil i recept na úspěch: „Dobrého stolního tenistu dělá píle a dřina. Trocha toho talentu, ale hlavní je vlastní úsilí.“

Nešlo by to i bez obrovského soustředění. Fanoušci velkých emocí by si na své při tomto finále nepřišli, oba hráči byli tak koncentrovaní, že většinou bylo v mezihrách slyšet jen jemné drmolení přihlížejících. Pokud by nedávali pozor, mohlo by jim uniknout i to, kdo vyhrál. Šampion Škalda se jen lehce pousmál.

Autorka: KATEŘINA JAKLOVÁ