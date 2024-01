Novotný ovládl Novou Paku a stal se šampionem

Autokrosový závodník z Konecchlumí Jakub Novotný ovládl prestižní seriál mistrovství Evropy v kategorii Buggy 1600. Mladý pilot během deseti podniků, které se jely napříč starým kontinentem, nasbíral tři prvenství. Druhého Němce Markuse Wibbelera porazil o 17 bodů.

Jakub Novotný (uprostřed) vyhrál v Nové Pace.Zdroj: Roman Vlačiha

V úspěšné sezoně navíc přidal i to nejcennější vítězství na domácí trati ve Štikovské rokli u Nové Paky. „Je úplný masakr tady vyhrát. Už se mi to jednou v roce 2019 povedlo, teď je to ještě lepší, protože je to ve vyšší kategorii a ve větší konkurenci. Je to neskutečné, brečím jako malé dítě,“ řekl Novotný po velkém triumfu.

