Hlavní hvězdou memoriálu bude Nikola Ogrodníková, elitní česká oštěpařka by se v České ráji měla o prvenství poprat s Jihoameričankou Dykovou.

Do Českého ráje se po dvouleté přestávce vrací atletický Memoriál Ludvíka Daňka. V Turnově se v úterý koná jeho 21. ročník, který startuje v 15 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.