Sportovní kuželkářský klub Jičín pořádá v sobotu již 10. ročník Rumcajsovy 60 veteránů na čtyřdráze v lipách. Zúčastnit se mohou registrovaní i neregistrovaní narození v roce 1969 a dříve.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Turnaj si postupem času získával oblibu a v minulých devíti ročnících se zúčastnilo celkem 367 startujících, největší zastoupení měla kategorie 60-69 let (144 startujících). Největší účast byla v letech 2014 a 2015, a to po 57 startujících. Snad by letos mohla ta šedesátka konečně dopadnout.