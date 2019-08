Na tenisových kurtech v Nové Pace se konal 48. ročník turnaje mužů „O novopacký dort“, na který přijelo celkem 34 hráčů, z toho dva Poláci a jeden Slovák. Dvouhry se zúčastnilo 32 hráčů včetně pěti vítězů z předchozích let Adama Swiecického (2004 a 2010), Michala Slavíka (2013 a 2017), Jaroslava Hanuše (2014), Marka Dopity (2015) a Ladislava Zeleného (2016).

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Z domácích hráčů se do druhé kola probojovali nestárnoucí Martin Erban, Tomáš Nádvorník, který zažil premiérovou účast v turnaji a ve druhém zápase podlehl pozdějšímu vítězi Janoškovi. Jan Šmidrkal, jenž v dalším kole nestačil na finalistu Marka Dopitu, a Jiří Bartoš, který ve druhém kole pomstil svého spoluhráče Jakuba Krause a postoupil do čtvrtfinále. Smůlu měl v klání generací oblíbenec domácího publika Jaroslav Hanuš (TJ Lázně Bělohrad), který nestačil na v den finále turnaje šestnáctiletého Jakuba Svobodu (LTK Teplice) ve třech sadách. Čtvrtfinále byla narušena omluvou hráčů Lukáš Hayeka (Spartak Vrchlabí) a Jakuba Svobody, takže Ladislav Zelený (Tenisový klub Eden) a Tomáš Šúchal postoupili do semifinále bez boje. V něm je doplnili dva nejvýše nasazení – Lukáš Janoška (Tenis-centrum DTJ Hradec Králové), který porazil Jiří Bartoše, a Marek Dopita (TC Nové Město nad Metují) po výhře nad Michalem Slavíkem (LTC Mladá Boleslav).