Házenkáři jičínského Ronalu do nové sezony vstupují jako obhájci skvělého čtvrtého místa, které je druhým nejlepším výsledkem extraligových mužů v historii klubu.

ZOPAKUJÍ VÝCHODOČEŠI LOŇSKÝ ÚSPĚCH?

Pro připomenutí uvádíme, že po šestém místě v základní části vyzvali Jičínští ve čtvrtfinále play off třetí celek, tým KH Kopřivnice. Základ úspěchu v sérii hrané na tři vítězná utkání položili jičínští házenkáři hned v úvodním duelu, který ovládli výsledkem 33:30. Druhé střetnutí zvládli lépe Kopřivničtí, za stavu 1:1 se tak série stěhovala na jičínskou palubovku.

Doslova do posledního místa zaplněná městská sportovní hala vytvořila domácím hráčům báječnou atmosféru, která silně připomínala fantastickou kulisu při tažení jičínských házenkářů za mistrovským titulem v sezoně 2012/2013. Bouřlivé domácí prostředí využil Jičín ke dvěma výhrám. Ve třetím zápase zvítězil 28:24, ve čtvrtém, který jim premiérově zajistil postup do semifinále play off, potom 30:25.

V prvním semifinále prohráli Jičínští v Plzni 29:31. Ve druhém duelu byli házenkáři jičínského Ronalu neskutečně blízko srovnání série. Ještě necelou minutu před koncem vedli rozdílem dvou branek a měli v držení míč. Bohužel, závěr takticky nezvládli a umožnili Plzeňským srovnat na 32:32. V „sedmičkovém“ rozstřelu byli úspěšnější hosté, jež se ujali v sérii vedení 2:0. Nepovedený závěr druhého semifinálového střetnutí se výrazně podepsal na psychice jičínských hráčů. Ti již nedokázali Plzni čelit, stejně tak neuspěli v následujících bojích o bronzové medaile s pražskou Duklou. Přesto lze účinkování jičínských extraligových házenkářů v uplynulé sezoně hodnotit velmi pozitivně. Jičínští sehráli řadu krásných zápasů, navíc dokázali získat skalpy všech medailistů.

Před startem nového ročníku je zřejmé, že obhájit čtvrtou příčku z minulé sezony bude nesmírně těžké. Drtivá většina týmů se v letním přestupním termínu posílila a to i hráči ze zahraničí. Také kádr kouče Petra Mašáta doznal určitých změn.

ODCHODY

Po dvouletém úspěšném působení v jičínském dresu se pro návrat na Moravu rozhodl Libor Horut, jenž bude nově oblékat barvy SKKP Handball Brno. Kariéru v extralize se rozhodl uzavřít dlouholetý kapitán týmu Martin Bareš, který se chce více věnovat trénování mládeže a stane se rovněž jedním z tahounů prvoligového „béčka“. V případě nutnosti bude ale připraven zaskočit. Z důvodu pracovních povinností přerušuje kariéru v nejvyšší soutěži také Tomáš Kolc, je však předpoklad, že se do kolotoče extraligy v průběhu sezony opět vrátí.

PŘÍCHODY

Na post levého křídla přišel z Plzně na limitovaný přestup devatenáctiletý Petr Sedlák, z pražské Dukly se do Jičína přesunul stejně starý Jan Škalda, jenž se již v minulém roce v jičínském dresu několikrát objevil. Několik dní před zahájením přípravy se podařilo do Jičína přivést Pavla Picha, levorukého odchovance Náchoda, jenž poslední dva roky působil v Zubří. Krýt záda stabilní dvojici jičínských gólmanů bude zkušený brankář Ondřej Pleva z pražského Chodova, který před několika lety hostoval i v extraligovém Novém Veselí. O místo v sestavě bude určitě bojovat dorostenecký reprezentant a odchovanec klubu Štěpán Drbohlav, stejně tak levoruký křídelník Martin Knittl.

TĚŽKÝ START

Jičínské házenkáře čeká velmi těžký vstup do sezony. V sobotu se představí od 16:30 hodin na palubovce pražské Dukly (hala Slavie Praha), první domácí duel sehrají před televizními kamerami ve středu 18. září od 18:00 hodin, kdy vyzvou vicemistra České republiky, házenkáře Baníku Karviná. Hned v sobotu 21. září nastoupí na půdě ambiciózního celku Nového Veselí a první měsíc nové sezony zakončí Jičínští v sobotu 28. září, kdy hostí silný tým KH Kopřivnice. (HBC, vlk)