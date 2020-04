Novopacký dálkový cyklista Daniel Polman se připravoval na nejextrémnější závod vůbec. Na konci června se měl zúčastnit podniku Red Bull Trans Siberian Extreme, který měří 9105 km, jede se z Moskvy do Vladivostoku za pouhých 25 dní!

V minulém roce zaznamenal Polman vynikající úspěch v Americe, kde absolvoval ultramaraton dlouhý přes 5000 km, Race Across America (RAAM), na závod v Rusku si však bude muset rok počkat. Ten byl totiž pro letošní rok zrušen kvůli šíření koronaviru. „Na závod jsem se připravoval nejen fyzicky, ale musel jsem zařizovat spoustu věcí, plánovat dovolenou s rodinnou a bohužel nakonec k ničemu. Nedá se však nic dělat, zdraví je přeci přednější,“ říká novopacký oblíbenec Polman.

Jak moc to mrzí, přece jen přípravy toho musely obnášet opravdu hodně.

Samozřejmě, že dost. S rodinou jsme díky tomu museli plánovat věci dopředu, ale to jsou maličkosti. Měl jsem vyjednaných spoustu kontaktů, sponzorů a různých partnerství. Zainvestoval jsem do toho spoustu času a na závod se těšil.

Jak to vypadá se sponzory?

Spousta z nich, kteří se mě rozhodli podpořit, mi na letošek peníze poslali a nechtějí je zpět, za což jim moc děkuji. Peníze využiji na příští rok, moc mě tím gestem potěšili, protože mě v tom nenechali.

Krize však nejspíš přijde.

Už teď vím, že některé firmy, které slibovaly sponzorství, tak z jejich strany příští rok nic nebude. Dalo se to ale v současné situaci očekávat, každý může bojovat o přežití.

Jak těžké je udržet motivaci při tréninku, v němž jste se připravoval na takový závod a ten nakonec pojedete až za rok?

Musím říct, že to není úplně snadné. Na něčem makáte, dřete, těšíte se na vyvrcholení a ono nepřijde. Já razím heslo, že nejlepším tréninkem je závod, o ten jsme přišli. Pořád trénuji, ale je to spíše takové ježdění pro radost. Teď říkám, že trénuji, ale pořádně nevím na co.

Vypadá váš trénink v těchto dnech stejně, nebo se po zrušení závodu změnil?

Určitě se změnil. Jezdím sice šestkrát týdně na kole, ale pokud by se v červnu startovalo, tak bych měl tréninky mnohem delší. Teď jezdím v průměru kolem dvou hodin denně. Normálně bych během dubna a května absolvoval už několik vícehodinových tréninků. Minimálně třikrát do týdne bych zařazoval šestihodinový trénink, což teď nemusím a ani dělat nebudu. Liší se to tedy hodně.

Je Red Bull Trans Siberian Extreme tím nejtěžším závodem vůbec?

Já myslím, že společně právě s Race Across America, který jsem jel loni, to jsou nejtěžší závody, ale je mezi nimi obrovský rozdíl.

Jaký?

V Americe se závod jede jako časovka, mezi závodníky musí být jasné rozdíly, nesmí se jezdit po skupinách, zatímco v Rusku se jezdí závod etapově. Jednotlivé etapy mají od 300 kilometrů až do 1400 kilometrů, jinak je to stejný systém jako na Tour de France. Vždy se startuje společně a v cíli je vítěz etapy. Tam dochází ke spolupráci, ale také to znamená, že člověk nejede pouze podle sebe, ale musí se přizpůsobit i soupeřům. Proto je to hrozně zrádné, překročení svých limitů znamená vlastně konec v závodě.

Je tedy těžší?

Co se týče taktiky, tak určitě je. Ovšem na druhou stranu v Americe bylo mnoho extrémů, které v Rusku nebudou. Jeli jsme v 50 stupních přes poušť, překonávali jsme vysoké hory. Každý závod má svá specifika, ale já osobně budu moct říct, který závod je těžší, až absolvuji i ten z Moskvy do Vladivostoku.

Trať dlouhou 9105 kilometrů zdolalo jen devět jezdců.

To jenom ukazuje na náročnost závodu. Funguje to zde jako na Dakaru. Když jednu etapu nedokončíte, můžete pokračovat, ale vaše výsledky už se nezapočítávají do hlavních výsledků. Na tomhle závodě nejde o umístění, ale o to dojet.

Po příjezdu z Ameriky na vás doma v Nové Pace čekalo narvané náměstí, čekal jste to?

Bylo to pro mě obrovské překvapení a moc jsem si to užil. Přesně proto to dělám, nejde mi tolik o výsledky, ale o příběhy, o které se mohu podělit se svými kamarády, přáteli a fanoušky.

Diváci se tedy mohou za rok těšit na zajímavé výstupy i z místa závodu?

Budeme se snažit dělat on-line streamy a další věci. Na to bych měl mít v týmu Tádu Kopču, který by se o tohle měl starat. Dalším členem týmu by měl být příští rok Jarda Šulc, a to je vlastně všechno, protože se mnou můžou jet jenom dva lidé, o další se postará Red Bull. No a až se vrátím, rád bych vydal knihu, kterou už mám rozepsanou, a taky se rozjel na turné s přednáškami.