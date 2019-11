BK Přelouč – Sokol Nová Paka 65:82 ( 18:20, 39:42, 48:63).

Tegel 14, 1x3, 3/3, 1, Skalický 13, 3x3, 4/2, 2, Kmoníček 13, 3x3, 0/0, 2, Peterka 12, 1x3, 2/1, 3 Pour 11, 2/1, 3, Bartoš 9, 5/1, 4, Lukeš 6, 0/0, 2, Gottštein E. 4, 0/0, 2. Trestné hody: 18/11 (61,1%) :16/8 (50%), trojky: 6: 8, fauly:19 :19.

Jednoznačné vítězství hostujícího celku, kdy Novopačtí vedli od prvé čtvrtiny až do konce střetnutí. Velkou předností packých sokolů byla jejich vyrovnaná střelba, když pět hráčů nastřílelo do domácího koše dvojciferné body.

Sokol BK Chrudim B - Sokol, Nová Paka 48:73, ( 10:16, 22:32, 42:42).

Skalický 25, 2x3, 2/1, 4, Tegel 17, 3/3, 2, Pour 10, 2x3, 4/0, 1, Gottštein E. 10, 0/0, 3, Peterka 7, 4/3,1, Kmoníček 2, 2/2, 3, Gottštein V. 2, 0/0, 0, Lukeš 0, 0/0, 0, Bartoš 0, 2/0, 3. Trestné hody: 13/4 (30,8%) :17/9 (52,9%), trojky: 4:4, fauly 13:17.

Domácí, kteří do poločasu prohrávali, tak se ve třetí čtvrtině zlepšili a dokázali stav zápasu vyrovnat. Naštěstí v závěrečné čtvrtině na packé sokoly, kteří v tomto období zvítězili 31:6, zdaleka nestačili a nebylo co řešit. Střelecky v packém týmu dominoval Vojtěch Skalický, který se do packého týmu vrátil po několikaletém působení v Liberci. (po)