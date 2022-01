Hradec už měl v kapse postup do nadstavbové skupiny A1, přesto chtěl v utkání 21. kola Kooperativa NBL uspět. Důvodů bylo víc. Na lavičku se po Covidu vrátil kouč Lubomír Peterka, tým chtěl zůstat v kladných číslech a hlavně sobotní večerní duel běžel přímým přenosem na ČT Sport.

Královští sokoli byli lepší, po většinu utkání byli i o krok vpřed, ale chyby spojené možná s nervozitou se tam objevily. Především v závěru, kdy si to Východočeši pořádně zkomplikovali.

BK Redstone Olomoucko (v bílém) - Královští sokoli Hradec Králové 71:73.Zdroj: BK Olomoucko

„Koncovku jsme si neohlídali. Stamenkovič nedal dvě šestky a byly tam dva vypíchnuté míče, dvě ztráty. Tam jsme dali domácím zbytečně čuchnout. Ale naštěstí to dopadlo,“ uvedl trenér Peterka.

Hradecký lodivod tuhý odpor domácího celku předpokládal. „Ano, podobný průběh jsem očekával. Kluky jsem na to v přípravě upozorňoval, že ty dvě vítězství neodpovídají tomu týmu, se kterým nás čekalo utkání,“ řekl kouč Sokolů.

„Navíc my jsme teď měli náročnější program neděle – středa – sobota a myslím si, že ti klíčoví hráči už jsou unavení, což bylo na palubovce vidět. O to víc jsem za tuhle výhru rád,“ dodal Lubomír Peterka a už přemýšlel nad dalším duelem: „Jsme čtvrtý rok v KNBL a máme zatím nejvíc vítězství po základní části. Za týden máme doma Brno, to budeme odpočatí, tak zkusíme mít výslednou bilanci zápasů 12/10.“

BK Redstone Olomoucko – Královští sokoli Hradec Králové 71:73 (16:18, 31:39, 51:57). Body: Kněževič 14, Vučkovič 14, Halada 12, Feštr 9, Nikolič 9, M. Sehnal 6, Dragovič 4, E. Klepač 3 – Vujovič 18 (11 doskoků), Pešakovič 12, O. Peterka 11, Škranc 11, Sedmák 9, Stamenkovič 9 (14 asistencí), Šoula 3. Rozhodčí: Matějek, Vondráček, Dombrovský. Trojky: 7:10. Trestné hody: 20/14 – 11/7. Doskoky: 45:39. Fauly: 20:19. Pět chyb: 0:2 (36. Sedmák, 40. Vujovič). Diváci: 532.