V polovině třetího kalendářního měsíce hostila Pec pod Sněžkou sedmnáctý ročník FIS Masters Cupu v České republice. Počasí šampionát málem zhatilo, vždyť tři dny před závody nepřetržitě pršelo. Ke všemu sobotní ráno přineslo mráz a poryvy větru dosahovaly až 120 kilometrů za hodinu. Počasí se nakonec trochu umoudřilo a FIS Masters Cup se na tratích sjezdovky Javor ve SkiResortu Černá Hora - Pec podařilo odjet. Sobotní situace však byla dramatická po celý den.

Ze závodů FIS Masters v Peci pod Sněžkou si pochopitelně nejúspěšnější lyžaři odnesli poháry i další hodnotné ceny. | Foto: Kateřina Šimková

Během víkendu 11. až 12. března byly závody FIS Masters Cup ohroženy povětrnostními vlivy. Tratě sjezdovky Javor se ale naštěstí podařilo připravit

a závodní klání proběhlo s odloženým startem. Byly odjety závody ve dvoukolovém slalomu a obřím slalomu. Vrcholem doprovodného programu bylo sobotní slavnostní vyhlášení výsledků v hotelu Horizont.

Národní dům v Trutnově tleskal nejlepším sportovcům okresu Trutnov za rok 2022

Do závodů se oproti očekávání přihlásilo jen 130 závodníků. Velký podíl na tom měla zcela jistě nepříznivá předpověď počasí. Během soboty nakonec startovalo 97 lyžařů, v neděli pak 113. „Jsme rádi, že ani letos si FIS Masters Cup nenechali ujít jak naši tuzemští závodníci, tak početné skupiny z Polska, Německa, Slovenska, Chorvatska či Rakouska. Mezi přihlášenými se také objevily osobnosti z Maďarska, Itálie, Ukrajiny nebo Kanady. Bohužel však byla celkově účast nižší, než bývá zvykem. Na vině byla jednak nepřízeň počasí, kdy se chvílemi závodníci na trati tak tak udrželi. Ale sledujeme, že i v zahraničí závodníků ubývá, což je pro lyžařský sport trochu znepokojivé,“ komentuje Iva Kárníková z pořadatelské společnosti SJ Ski spol. s r.o.

O FIS Masters Cup

Světový pohár FIS Masters Cup je soutěž pořádaná zejména v Evropě a v Severní a Jižní Americe, které se pravidelně účastní okolo 10.000 aktivních závodníků z celého světa. Účastníci musí být ve věku vyšším než 30 let a být platnými členy příslušné národní lyžařské asociace, která je řádným členem Mezinárodní lyžařské federace FIS. Většinou jde o bývalé lyžařské reprezentanty a špičkové závodníky, proto jsou závody FIS Masters divácky velmi populární. V České republice je pořádáním závodů pověřena společnost SJ SKI, s.r.o.

Areál pod sjezdovkou JavorZdroj: Kateřina ŠimkováSkvělého umístění dosáhli startující z TJ Sokol Nusle a Avia Praha, lyžaři z Německa, Rakouska, Slovenska či Polska. Nejstarším závodníkem byl František Dolník, který se narodil v roce 1933 a FIS Masters Cup se účastní pravidelně. Kvůli pádu na trati však soutěž nedokončil. „Všichni, kteří startovali, jsou pro mě hrdinové. Měli odvahu pustit se do boje s nelítostnými přírodními živly. O to větší radost máme z jejich zpětné vazby. Celému organizátorskému týmu vyslovili velkou podporu a uznání. V Krkonoších bylo o tomto víkendu zrušeno několik závodů, nám se podařilo jej odjet a naštěstí bez jakéhokoli vážného zranění. Jsem na sportovce i náš tým velice hrdá. Zvládli jsme to a myslím, že můžeme plným právem tento ročník hodnotit jako úspěšný,“ popisuje Iva Kárníková.

Famózní návrat po těžkém zranění: Adamczyková vyhrála mistrovství světa

FIS Masters Cup by nebylo možné zrealizovat bez podpory, vstřícné komunikace a ochoty všech zainteresovaných stran. Velké poděkování patří místním úřadům, našim partnerům a všem, kteří se na hladkém průběhu celého klání podíleli. Slavnostní vyhlášení výsledků v sobotu hostil už tradičně hotel Horizont v Peci pod Sněžkou. „Už se těším na další ročník, ale ještě, jako každý rok, nás čekají další jednání s Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Uvidíme, jaké novinky to přinese. Věřím, že závodníci si FIS Masters Cup opět maximálně užijí,“ uzavírá Iva Kárníková.