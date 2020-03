Výsledky, góly, body, tabulky, výkony, časy. Na tohle všechno a nejen na to teď musíme na nějaký čas zapomenout. Veškerá sportoviště osiřela, jsou uzavřena na dobu neurčitou.

Většina sportovních soutěží v Česku už „odpískala“ sezonu 2019/2020, těm dalším nezbývá nic jiného, než jenom čekat a doufat v lepší zítřky.

Nejde ani pořádně trénovat, v kolektivu vůbec, individuálně jen v rámci možností a domácích podmínek.

Naposledy u nás sport fungoval bez omezení o víkendu 7. a 8. března. Od úterý 10. března mohly mít sportovní akce maximálně sto osob. V pátek třináctého se tento počet snížil na pouhých třicet a bylo po zápasech či turnajích. Následné vyhlášení karantény na celou Českou republiku pak definitivně ukončilo organizované sportování.

Kdy se zase všechno vrátí do normálu? Tak na tuhle odpověď si zřejmě delší čas budeme muset počkat. Nicméně každý by si jistě přál, aby už ten čas nastal. Koronavirus řádí čím dál víc a to nenechává v klidu snad nikoho z nás.

FOTBAL

Po vyhlášení nouzového stavu v zemi přerušila Fotbalová asociace České republiky veškeré soutěže na všech úrovních. Druholigový FC Hradec Králové stejně jako účastníci třetí nejvyšší soutěže (Chlumec, béčko Votroků) a divize (Náchod, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem) přitom stačili odehrát pouze jeden soutěžní zápas jarní části aktuální sezony. První jarní kola, byť neúplná, stihly také krajský přebor a I. A třída. Ostatní krajské soutěže a rovněž soutěže řízené jednotlivými okresními svazy měly začít později, k tomu už ale nedošlo. Co se bude dít dále? To je v tuto chvíli ve hvězdách. Scénářů je hned několik. Snad nedojde na ten nejhorší v podobě ukončení sezony.

LEDNÍ HOKEJ

Hokejová sezona v Česku po rozhodnutí svazového výkonného výboru skončila. Z pohledu extraligového Mountfieldu HK se tak stalo po sehrání dvou zápasů předkola play off (stav série s Karlovými Vary byl 1:1). Ve druhé lize Trutnov vypadl ve čtvrtfinále s Mostem (0:3 na zápasy), Vrchlabí se Dvorem se už semifinále nedočkaly. Vrchlabští byli záhy dle výsledku základní části nasazeni přímo do kvalifikace o Chance ligu, ani ta ale záhy nezačala a o osudu tria Vrchlabí, Šumperk, Kolín se bude rozhodovat u zeleného stolu. Krajská liga stihla odehrát semifinálové série. Krajský svaz určil oba finalisty (Nový Bydžov, Náchod) jako vítěze ročníku 2019/20.

HÁZENÁ

Sezona házenkářů je zatím pozastavena. V nejvyšší soutěži zbývá odehrát poslední kolo základní části, poté by mělo přijít play off. O to bojuje také tým z regionu Jičín. Vypadalo to, že se situace vyřeší už ve čtvrtek, jenže házenkářský svaz nakonec soutěže znovu odložil. Definitivní rozhodnutí o dohrání extraligy by mělo padnout 15. dubna. Co bude s letošní sezonou v první lize, kde působí hned tři týmy z regionu Dvůr Králové, Náchod a Jičín B, svaz rozhodne 31. března.

BASKETBAL

Nejvyšší soutěž basketbalistek, Renomia ŽBL, skončila krátce před odehráním obou nadstavbových skupin. Hned poté bylo naplánované play off, ovšem zůstalo jen u toho. ČBF později určila konečné pořadí, Hradci patřila druhá příčka, Trutnov skončil osmý. Česká basketbalová federace se později rozhodla ukončit i nejvyšší mužskou soutěž – Kooperativa NBL. O konečném pořadí se však bude rozhodovat až po skončení aktuálního nouzového svazu.

HOKEJBAL

Extraligoví Piráti z Hradce Králové měli na jaro velké plány v podobě útoku na „bednu“. Úvodní dva zápasy v novém roce tomu daly za pravdu. Východočeši doma smetli Dobřany 10:4 a v derby přehráli Letohrad 4:3, což znamenalo tabulkový posun z pátého na třetí místo. Dál už však kvůli koronavirové nákaze a s tím spojenými nařízeními pokračovat nemohou. Hokejbalový svaz zatím sezonu neukončil, ale pouze až do odvolání odložil doposud nesehrané zápasy.

STOLNÍ TENIS

Byť byl 13. března vyhlášen nouzový stav, našel se sport, který ještě poté sehrál soutěžní zápasy, a to dokonce na nejvyšší úrovni. V extralize stolního tenisu bylo možné realizovat utkání za tehdy platné přítomnosti nejvíce 30 osob. Následně však musel být i „pinec“ zastaven. Extraliga žen stihla odehrát základní část (Dobré 3. místo, SVS Hradec 7.). Mužům chybí do konce základní části 8 zápasů. Hradecký Sokol PP 2 je poslední. Zbylé nesehrané zápasy byly zatím odložené.

VOLEJBAL

Všechny soutěže pod vysokou sítí se podle rozhodnutí Správní rady ČVS už nerozběhnou. „Nebudou vyhlášeni mistři republiky a pořadí v jednotlivých soutěžích ke dni ukončení je i pořadím konečným. Otázka týkající se postupů a sestupů bude dále rozpracována nejdříve na úrovni STK a následně Správní rady ČVS,“ vyjádřil se předseda Marek Pakosta. V I. lize mužů byla hradecká Slavia poslední. V I. lize žen měly Slavia Hradec a Hronov rozehrané čtvrtfinále play off. Podkrkonošský region měl zastoupení ve II. lize mužů, kde úspěšně působí VK Dvůr Králové nad Labem (4. místo).

FLORBAL

Český florbal byl první ze střešních organizací našeho sportu, který ještě před vyhlášením celostátní karantény vydal rezolutní stanovisko a ukončil veškeré ligové soutěže v sezoně 2019/2020. V první lize mužů se letos dařilo Jaroměři, která skončila po základní části šestá a ve čtvrtfinále play off hrála s Kladnem po venkovním dvojutkání 1:1 na zápasy. Konečné pořadí v extralize žen, kde působil rovněž Jičín, by se mělo odvíjet od výsledků v základní části nejvyšší soutěže.

OSTATNÍ SPORTY

Stopku mají i další sporty a je jich požehnaně, vlastně všechny. Atleti stihli ukončit zimní halovou sezonu a už se pomalu chtěli připravovat na tu letní. Jenže mají smůlu, stejně jako sportovci z dalších odvětví. Ruší se i různé akce jako jsou školení, semináře, pochody. Sportovat tak lze pouze v domácích podmínkách, například cvičit doma v obýváku, jezdit na kole či běhat v lese. Možností není mnoho, ale kdo chce, v pohybu a kondici se v určité míře udržovat určitě může.