Dvanáctý ročník Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta se na Pecce uskutečnil v poslední den roku 2019. Při neúčasti mnohonásobného vítěze Jiřího Čivrného, byl boj o absolutní vítězství otevřený hned pro několik závodníků.

Silvestrovský běh Kryštofa Haranta | Foto: Deník / Iva Kovářová

Závod byl v roce 2008 organizátory z OK Reco Sport a Městyse Pecka založen spíše z recese. Postupně si získal oblibu a počet startujících se v posledních letech pohybuje mezi padesáti až šedesáti běžci. V letošním roce se za příjemného počasí představilo téměř padesát běžců.Startovalo se z náměstí a nejkratší trať směrem na hrad měřila 100 metrů, střední 450 metrů (k pomníku) a hlavní trať 1200 metrů s cílem u vchodu do hradu. Nejlépe si vedl Jan Kopal ze Staré Paky, který vyhrál na trati 1200 metrů, vedoucí prakticky stále do vrchu, časem 2:53,42 minut. Za zmiňovaným absolutním vítězem Kopalem se umístili na druhém místě Rudolf Cogan a třetí Michal Vejvoda. Nejrychlejší ženou se stala věkem teprve starší žákyně Eliška Peterková z Dolní Branné s časem 3:47,89. Nejpočetnější kategorií byly nejmladší předškolačky. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, i těm, kteří věnovali ceny pro vítěze. Závody sledovaly i davy fandících diváků. Nejúspěšnější běžci 12. ročníku Silvestrovského běhu Kryštofa Haranta: