Favorit je sice nepochybně zřejmý, ale je to derby a jak každý dobře ví, tak to favorita ani nemá…

Sobota 18.30 (koncert od 16.30):

BK KVIS Pardubice (5. místo, 12-8) – Královští sokoli Hradec Králové (12. místo, 4.-16), enteria aréna.

Obrana, to je činnost, která Beksu v poslední době zdobí a znovu z ní bude chtít vycházet. „Určitě chceme pokračovat v obraně, jakou jsme předváděli v posledních pěti zápasech. Také proto, že Hradec dal ve svém posledním zápase 95 bodů a ukázal obrovský útočný talent,“ varuje před jakýmkoli podceněním soupeře pardubický trenér Dino Repeša. „Hradec má dva nové hráče. Hlavně rychlý rozehrávač Solevič je velmi zajímavý, pivot Prskalo může hrát na pozicích 4 i 5. Není to tedy stejný tým jako v listopadu, kdy jsme s ním hráli poprvé a jasně zvítězili. Připravovali jsme se velmi zodpovědně, protože víme, jak důležitý zápas to pro nás bude s ohledem na situaci v tabulce,“ doplnil Repeša. „Co se týče samotné akce, už jsem ji zažil z druhé strany, protože před několika lety jsem tu byl ještě s USK Praha. Věřím, že i tentokrát se bude hrát ve skvělé atmosféře,” vyjádřil se pardubický kormidelník.

„Každopádně čekáme těžký zápas. Nemůžeme koukat na současnou tabulku nebo na první vzájemný zápas, který jsme jasně vyhráli. Soupeř má nové hráče, navíc je to derby a ještě se hraje v enteria areně, kde jsme celý rok nehráli. Od začátku musíme hrát agresivně jak v obraně, tak v útoku. Důležité bude také nedělat zbytečné ztráty míče a kontrolovat obranný doskok,“ hlásí křídelník Josef Potoček, který se na celý večer velice těší. „Přejeme si, aby do arény přišlo co nejvíce fanoušků, užili si skvělý koncert Komorní filharmonie Pardubice a kapely Sto zvířat a pak viděli krásný basketbal. Tím, spíše, když se hraje zrovna s Hradcem Králové. Pojďme si to všichni společně užít!“ zve Potoček do hlediště nejen basketbalové publikum.

Zatímco od Beksy se očekává přesvědčivé vítězství, Sokoli mohou jít do derby s tím, že nemají co ztratit. Z posledního místa není ani moc co. Přesto před parádní kulisou nebudou chtít prodat svoji kůži lacino. Dle slov trenéra dokonce pomýšlí i na překvapivou výhru. „Bude to velmi specifické, protože budeme hrát v hokejové aréně po koncertu, který Pardubice pořádají v rámci basketbalového utkání. Derby jsou vždy vyhrocená, my tam jedeme s tím, že chceme překvapit. Nutně potřebujeme body do tabulky. Pardubice jsou dobře vedený tým, hrají dlouho spolu. Sice to bude oříšek, ale rozhodně tam nejedeme se sklopenými hlavami. Doufám, že předvedeme podobný výkon jako s USK Praha,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.