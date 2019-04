Nejúspěšnější sportovci a kolektivy Východočeského kraje za rok 2018 byli dekorováni již tradičně v sále kulturního centra Aldis v Hradci Králové. Anketa se konala podvacáté a již po desáté se mezi nejlepší vešel jeden z nejúspěšnějších autokrosařů historie tohoto sportu, pětinásobný mistr Evropy Václav Fejfar.

„Páté místo v obklopení mistrů světa a sportovců z předních míst světového poháru a mistrovství Evropy beru jako poctu. Je skvělé se aspoň jednou za rok sejít s Východočechy, kteří dosáhli na výrazné úspěchy v různých sportovních odvětvích. Zároveň je pro mě zavazující pokusit se nechybět ani za rok, “ uvedl Fejfar. Absolutním vítězem v kategorii dospělých se stal Jan Kopecký, mistr světa v rally v kategorii WRC 2.

Vedle Václava Fejfara byli za Jičínsko oceněni také novopačtí sportovci – triatlonista Petr Soukup, plavec Mikuláš Rudolf Cogan, dálková běžkyně Jana Mikešová, atlet František Doubek, Jičínští Róza Kuchařová, trenérka Eva Sochacy nebo basketbalistka Aneta Finková. Slavnostní večer svým vystoupením zpestřil i písničkář Petr Bende.

Fejfar chce zaútočit na šestý titul

Autokrosový závodník Václav Fejfar už se připravuje na novou sezonu, ve které by chtěl zaútočit na svůj šestý evropský titul.

Jak vzpomínáte na předešlé roky, co vše se za ně změnilo?

Já bych začal tím, že vzpomínám především na souboje s Makarovem, Káraiem, Najokautisem, Kvašninem a dalšími. Vloni a vlastně už několik let to jsou souboje o přední příčky především s kolegy z české reprezentace – Brožkem, Bartošem, Fučíkem, Samohýlem, Výborným. Ale po početní stagnaci věřím, že se letos počet startujících opět přiblíží v naší třídě dvacítce. Nějaké informace o nových nebo navrátivších jezdcích už mám. Bohužel se vědělo, že v sezonách 2017 a 2018 skončí homologace některým vozům, ale zainteresovaní komisaři FIA s tím dlouhou dobu nic nedělali.

Jak se lužanský tým připravuje na novou sezonu?

Jako každý rok, je to hektické. V první řadě si musíme na závodění vydělat. Takže vyrábíme zejména ozubená kola, hřídele a komponenty na závodní vozy. Náš speciál Škoda Fabia třetí generace prochází kompletní repasí s využitím nových poznatků. Také motorová jednotka byla na kompletní repasi v dílně u pana Mika Callaghana v Nizozemsku. Soustřeďujeme veškerou energii také na dokončení přepravního autobusu, bez něhož se nedá náročný seriál mistrovství Evropy bezproblémově absolvovat. Tímto děkuji panu Petru Kubíčkovi (rakovnická firma Anexia), který nám nemalou měrou s přestavbou pomáhá. Samozřejmě, že pro zdárné závodění je nutná i dobrá fyzická kondice. Já už řadu let jezdím ráno pravidelně plavat do jičínského bazénu. Přes den mi už moc času nezbývá. (pv)