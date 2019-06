Dvě centrály. Veškeré basketbalové dalekohledy na starém kontinentu se v příštích dvou týdnech zaměří na Lotyšsko a Srbsko. V obou zemích se koná mistrovství Evropy žen. České fanoušky bude pochopitelně více zajímat, co se děje v pobaltské zemi. Přesněji řečeno v Rize. A také to, že ve hře je účast na olympijské kvalifikaci.

MŮŽEME JEN PŘEKVAPIT

Lvice se po losu ocitly ve skupině B. Společnost jim dělají úřadující vicemistryně z Francie, Švédsko a čtvrtým do party je Černá Hora. Vítěz skupiny, stejně jako dalších třech má jistý postup do čtvrtfinále. Zbylá čtveřice vzejde z křížových soubojů.

„Ambice si budeme dávat postupně. Já osobně bych chtěla postoupit do Bělehradu. Naše skupina je těžká, ať už jde o Francii, nebo Švédsko, které je můj skrytý favorit na finální čtyřku celého turnaje. My můžeme jen překvapit. Myslím si, že náš tým má vnitřní sílu a stát se může cokoliv,“ opakuje starou pravdu Romana Hejdová.

Cesta do Tokia vede pro evropské týmy jenom z olympijské kvalifikace.

„Trochu máme v hlavách, že se hraje o olympiádu, ale Evropa je basketbalově strašně nabitá. Osm, devět týmů má soupisku na to, aby se dostaly do kvalifikace. Kéž by se nám podařilo také o tu špičku hrát. Věřím, že formu načasujeme ideálně. Olympiáda je sen každého sportovce, ale nechceme, aby nás to svazovalo,“ krotí emoce kapitánka českého týmu.

A zatímco soupisky některých ostatních týmů se prohýbají, tak ta česká připomíná ementál. Alena Hanušová, Julia Reisingerová, Petra Záplatová s nakonec i naturalizovaná Američanka Kia Vaughnová. To není téměř celá základní sestava Svitkova souboru, to je výčet žen, pro které se ani nemusely zařizovat letenky.

„Nebudeme se vymlouvat na absence, musíme to brát tak, jak to je. Je nepříjemné nemít opory. Naše slabina určitě bude pod košem, protože nemáme žádnou výraznou pivotku. Holky, co máme v týmu, hrají ve svých klubech pozici čtyři nebo dokonce tři. Budou nám chybět kila. Ve sportu dochází ke zraněním. Tým to může ještě více semknout. A vlastně bojovat na maximum můžeme i bez zraněných holek,“ připomíná hráčka francouzského Landes.

MÁME NABĚHÁNO

Česká děvčata by se ráda pokusila o reparát za hodně nevydařené mistrovství Evropy z Hradce Králové a Prahy. V roce 2017 skončila ve skupině až poslední.

„Musíme se prezentovat bojovností. Budeme hrát s maximálním nasazením, celoplošnou obranou s cílem snažit se soupeře uběhat. Naběháno máme z přípravy slušně. V tom vidím klíč k úspěchu. No a když nám chybí síla pod košem, tak nám nezbývá, než to odběhat a umlátit z venku,“ nabádá Romana Hejdová.

V přípravě na evropský šampionát nastoupily Lvice k devíti zápasům včetně domácího turnaje. Na něm skončily druhé. Vyhrály celkem šest zápasů, z toho poslední tři výrazným rozdílem. Na druhou stranu ani jeden z tria Bosna a Hercegovina, Slovensko, Chorvatsko na Eurobasketbalu nestartuje.

Tucet vyvolených

Beáta Adamcová (Žabiny Brno), Lenka Bartáková (KP Brno), Renáta Březinová (Toruň, Pol.), Karolína Elhotová, Kateřina Elhotová (obě USK Praha), Romana Hejdová (Landes, Fr.), Tereza Krakovičová (Nymburk), Renata Pudláková (Keltern, Něm.), Kamila Štěpánová (Bretaň, Fr.), Klára Vojtíková (Hradec Králové), Veronika Voráčková (Syracuse, USA),Tereza Vyoralová (USK).

ME žen 2019

Účastnické země

Skupina A (Riga): Ukrajina, V. Británie, Lotyšsko, Španělsko.

Skupina B (Riga): Švédsko, Francie, Česká republika, Černá Hora.

Skupina C (Niš): Maďarsko, Turecko, Slovinsko, Itálie.

Skupina D (Zrenjanin): Bělorusko, Rusko, Belgie, Srbsko.

Program skupiny B

Čtvrtek 27. června: Švédsko – Černá Hora (12.00), Francie – Česká republika (14.30). Pátek 28. června: Česká republika – Švédsko (12.00), Černá Hora – Francie (14.30). Neděle 30. června: Česká republika – Černá Hora (14.30), Švédsko – Francie (20.00).

Program vyřazovacích bojů

Pondělí 1. července: kvalifikace o čtvrtfinále: A2 – B3 (17.30), B2 – A3 (20.00). Úterý 2. července: C2 – D3 (18.00), D2 – C3 (20.30). Čtvrtek 4. července: čtvrtfinále (12.30, 15.00, 18.00 a 20.30). Sobota 6. července: o 5. – 8. místo (12.30 a 15.00), semifinále (18.00 a 20.30). Neděle 7. července: o 3. místo (17.30), finále (20.30).

Přípravné zápasy

Česká republika – Chorvatsko 61:66, – Slovinsko 75:77, – Portugalsko 61:49 a 76:46, – Maďarsko 65:58, – Lotyšsko 63:69, – Bosna a Hercegovina 86:54, Slovensko 78:58, – Chorvatsko 79:59.

Aktuálně: Zvláštní zpravodajství z Rigy

Už jsou na místě. České basketbalistky dělí už jen dva dny od úvodního vystoupení na evropském šampionátu. Dnes v poledne dosedlo jejich letadlo na ranvej rižského letiště. Poté se speciáním autobusem přesunuly do hotelu. Od 17 hodin pak mají v plánu seznámení se s halou a v ní první trénink.