Miloš Mráček již loni vybojoval na MČR kadetů bronzovou medaili. Poté mu sice zranění kariéru přerušilo, ale před pár měsíci se opět naplno vrátil k tréninku a během několika kvalifikačních zápasů si i vybojoval právo účasti mezi osmi nejlepšími boxery v ČR ve váze do 75 kilogramů. Vzhledem k předešlému zranění a přestupu do vyšší věkové kategorie, odjížděl Mráček na turnaj s pokorou, ale touhou po medaili. A ta se celému jeho týmu splnila.

Čtvrtfinálový los postavil do cesty loňského finalistu z MČR Nikolase Čurdu z klubu ŘEŠETO ZNOJMO. Mráček se však od první vteřiny do svého soupeře pustil s vervou a vší tvrdostí. Borci ze Znojma byl ring doslova malý a absolutně nevěděl, co si s jičínským boxerem počít. A po skvělém výkonu musel rozhodčí ve třetím kole soupeře diskvalifikovat. Mráček se postaral o první překvapení na tomto turnaji a tímto vítězstvím si zajistil minimálně bronzovou medaili a možnost si druhý den zaboxovat o finále.

V semifinále se proti Milošovi, který doposud vybojoval 12 zápasů, v ringu postavil soupeř úplně jiného kalibru.

Trutnovský Pavel Nevečeřal s více než stovkou zápasů na svém kontě! Několikanásobný mistr republiky a účastní mistrovství Evropy a světa! Utkání mělo mít jednoznačný průběh, ale jičínská naděje nedala soupeři v ringu nic zadarmo. Trutnovský borec byl sice o něco lepší, ale svoje vítězství si musel tvrdě vybojovat ve všech třech kolech až do poslední vteřiny. Mráček po skvělém výkonu sice prohrál na body. Bronz z MČR je však vynikajícím výsledkem. (bd)