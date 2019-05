O uplynulém víkendu se uskutečnil tradiční běžecký závod z Šárovcovy Lhoty na Zvičinu. Šlo již o 52. ročník tohoto běhu, který nese název Memoriál Václava Dobeše.

Absolutním vítězem letošního ročníku se stal Přemysl Ježek z AC Slovan Liberec, který trať dlouhou 14,3 kilometru s převýšením 393 metrů dokázal zdolat za skvělých 59 minut a 46 vteřin.

Druhý skončil Pavel Dvořák a třetí Martin Jor. Neztratili se ani běžci z Jičínska. Vítězem kategorie od 40 do 49 let se stal František Vagenknecht z Aster Jičín, který byl v aboslutním pořadí čtvrtý. Pátý celkově skončil Milan Janata z Hořic. Vítězem kategorie od 50 do 59 let se stal hořický běžec Bořek Jančík, jemuž v cíli patřilo šesté místo.

Mezi ženami byla nejrychlejší ještě juniorka Gabriela Veigertová z SK Slavia Jičín, která náročnou trať zaběhla za 1:12:38. Druhé místo obsadila Dagmar Fišerová z Vrchlabí a třetí Iva Milesová z PSK Olymp Praha.