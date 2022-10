Škoda hluché čtyřminutovky

USK Praha – Královští sokoli Hradec Králové 87:72 (23:24, 41:32, 65:53). Body: Böhm 20, Okauru 18, Pipes Jr. 17, Vyroubal 14, Švec 9, Vlk 4, Petružela 3, Fuxa 2 – Mandalinič 18, O. Peterka 13, Šturanovič 13, Škranc 10, Vlahovič 7, Svojanovský 3, Goga 3, Kábrt 3, Kalný 2. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Pokorný. Fauly: 22:23. Pět chyb: Šturanovič (Hradec). Trestné hody: 26/19 – 19/14. Trojky: 12:6. Doskoky: 47:45. Diváci: 458.

Hradec v novém složení neodehrál na Folimance úplně špatný zápas. V průběhu druhé čtvrtiny byl v těsném vedení, naposledy 32:31. Jenže pak se to zlomilo. Poslední čtyři minuty před pauzou ovládli vysokoškoláci 10:0, čímž nakročili k vítězství. Sokoli začali podléhat celoplošnému presinku, z čehož pramenily ztracené míče. Po přestávce si domácí vedení pohlídali.

„USK vyhrál zaslouženě. My měli v prvním poločase dobrých 15 minut, ale za posledních pět si soupeř vytvořil desetibodový náskok, který kontroloval v druhém poločase. My jsme se nedokázali vyrovnat velmi agresivní obraně a tvrdé hře. To byl klíč, protože jsme měli 23 ztrát. Spoustu z toho bylo přímo do koše. Tohle nás prostě potopilo,“ uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Jeli jsme bez skautingu, neměli jsme žádná videa, USK odehrál přípravná utkání v cizině, nevěděli jsme, co hraje za akce, ani jaké má nové hráče. Jediné, co jsme věděli, že bude hrát mladý agresivní styl. Do jeho presinku jsme dělali hloupé ztráty, což si jako zkušený tým nemůžeme dovolit. Domácí hráli svoji hru, my zkoušeli hrát tu jejich, ale to nám nesvědčí,“ dodal křídelník Královských sokolů David Škranc.

Další výsledky 1. kola Kooperativa NBL: Ostrava - Pardubice 88:77, Brno - Slavia Praha 92:79, Olomoucko - Kolín 73:78, Opava - Nymburk 61:69, Ústí nad Labem - Děčín 64:73.