Stará Paka – V sobotu 26. dubna, podobně jako v minulých letech, přibližně v tuto roční dobu, opět ožijí Staropacké hory desítkami běžců. Děti sem přicházejí poznat radost z běhu, a ti starší až po veterány si zde po zimě ověřují svoji výkonnost v letošním roce.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Vydra

Lyžařský oddíl staropacké Tělovýchovné jednoty zde pořádá již 37. ročník horského krosu, který je zařazen do Poháru běžce Českého ráje.



Start i cíl sobotního krosu je podobně jako v posledních letech na sportovním hřišti „Sokoláku" nad staropackou Základní školou. Zájemci se mohou přihlásit v den závodu od 8 do 9.15 hod. v klubovně u hřiště. Ženy a startující v hlavním závodě mají prezentaci prodlouženou do 10.45 hod. Startovné dospělých činí 30 Kč, dorostu 10 Kč, u žactva startovné neplatí. První tři v závodě obdrží věcnou cenu a diplom. Krosové dopoledne bude odstartováno v 9.30 hod. kategorii mlíčňáků I. – roč. 2012 – 2013 během na 40 m.

Potom již budou závody plynule pokračovat v následujících kategoriích: mlíčňáci II. (2010 – 2011) – 60 m, předškolní dívky (2008 – 2009) 150 m, předškolní chlapci ( 2008 – 2009 ) 150 m, minižákyně (2006 – 2007) 300 m, minižáci (2006 – 2007) 300 m, nejmladší žákyně (2004 – 2005) 600 m, nejmladší žáci ( 2004 – 2005 ) 600 m, mladší žákyně ( 2002 – 2003 ) 1000 m, mladší žáci ( 2002 – 2003 ) 1000 m, starší žákyně (1999 – 2001) 1000 m, starší žáci (1999 – 2001) 1500 m, dorostenky (1997 – 1998) 1500 m. V 10. 30 hod. vyhlásí pořadatelé vítěze těchto kategorií.



V 11 hod. odstartují ženy (1996 a starší) na 2000 m. Na trať hlavního závodu o délce 4400 m pošle startér v 11.15 hod. dorostence (1997 – 1998), muže (1975 – 1996) a čtyři kategorie veteránů ( 1965 – 1974) – 40 let , (1955 – 1964) – 50 let, (1945 – 1954) – 60 let a (1944 a starší) – 70 let. Loňský hlavní závod vyhrál Tomáš Veber v čase 15:23,3 před Honců SK Nové Město nad Metují (15:37,8) a Erbsem AC Pardubice (15:41,5).



Staropacký horský kros je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům. Po doběhu bude pro zúčastněné zajištěno občerstvení. Míla Pour