Celkem dvaaosmdesát jezdců ze třinácti evropských zemí bylo převzato do třetího závodu Touring Autocross Cupu a pátého závodu Mistrovství Evropy v autokrosu. Jindy daleko vyšší počet účastníku byl výrazně ovlivněn především dvěmi faktory – Covidem 19 a nařízeními FIA, která řada jezdců nechce akceptovat.

Tréninky, které závody zahajovaly, proběhly celkem v klidné atmosféře a poháry pro nejrychlejší jezdce divizí si při nedělním slavnostním představování převzali Kubíček, Hartman, Šimurda, Medlík, Hartych, tedy pětinásobný český úspěch.

V sobotu se ještě odehrály první jízdy. Vzrušení přinesla jedna rozjížďka kártů, která se musela opakovat po haváriích třikrát. Velice rozjitřená atmosféra byla po startu rozjížďky Super Buggy, kdy byl po nekorektním souboji z jízdy vyloučen Grencis a nejhůře dopadl vůz Petra Nikodéma. Diváci aplaudovali domácím Petru Šimurdovi, Ondřeji Medlíkovi a raketově odstartoval do své jízdy také Filip Hartman, který poté vedl se slušným náskokem, ale technika byla proti.

Nedělní závodní program odstartovaly druhé jízdy. Nepříjemnou havárii zažil v boji o druhé místo v poslední zatáčce jeden z favoritů Junior Buggy Styn Jaspers, který čelně narazil do svodidel a byl převezen na vyšetření do nemocnice. Také v Super Buggy se opakovala kolize v níž byl opět Grencis a jízdu zdramatizoval i Nikodém, který se při vyhýbání jeho odstaveného vozu dostal do kontaktu se svodidly a poškodil kolo.

Divize kartcross byla určitě zpestřením evropského závodu a o dramatické okamžiky nebyla v jednotlivých jízdách nouze. Čtrnáctičlennému finále vévodil letošní suverén Petr Doležal, ale kvalitní výkony podávali i další jezdci, druhý Svoboda, třetí Rakovec, čtvrtý Švorc a pátý Leonhartsberger.

Juniorky ovládli čeští jezdci, když za vítězným Arnoštem Floriánem dojel za velkého aplausu českých fanoušků Ondřej Medlík a Filip Duřt. Svými skvělými výkony určitě překvapila Eliška Pytlounová, když dojela dvakrát druhá v rozjížďkách a také finále měla dobře rozjeté. Pouze defekt kola ji připravil o lepší než sedmou příčku.

Snad se podaří příští roky oživit atraktivní divizi Touring Autocross, která rovněž nabízí zajímavé souboje. Ve Štikovské rokli plný počet bodů – pětatřicet, bral Petr Šimurda, který musel podat nadvakrát dobrý výkon. První finále bylo po čtvrtém kole, kdy už jasně vedl, zastaveno po hrůzostrašné havárii Lukáše Musila. Ten naštěstí z těžce poškozeného auta vystoupil. Při opakovaném startu závod zdramatizovat neočekávaným manévrem na konci startovní rovinky Jan Brožek a po přetočení zůstal jeho vůz stát po celé finále v ideální stopě při výjezdu do kopce. Vítězný Petr Šimurda se prezentoval i atraktivní show po slavnostním představení jezdců s legendární Škodou 130 LR a neopomněl svézt jejího původního majitele matadora Františka Kačírka a veliký potlesk sklidili oba. Druhý dojel Bartoš a třetí Červený.

Divize Buggy 1600 jako jediná přinesla pro české barvy smutek. Oba špičkoví čeští zástupci Jakub Novotný a Filip Hartman se díky velké kupě smůly nedostali ani do semifinále. Finále, kde se o pozice na stupních bojovalo do posledního kola, ovládl nakonec Kevin Peters před Wibbelerem a Pählerem.

Polovinu jezdců z finálové desítky Super Buggy tvořili čeští zástupci. A opět se závodilo kolo na kolo. Radost z vítězství si užíval Jakub Kubíček, který za sebou udržel multišampióna Bernda Stubbeho. Z jeho stříbra se určitě radoval i majitel vozu Radek Jordák, který měl smůlu a do finále se nedostal. To se naopak povedlo šestasedmdesátiletému Jardovi Hoškovi, který obsadil v závodě ME deváté místo. Třetí dojel Mercier. A pátý Nikodém, který musel být s touto příčkou a startu zezadu po smolném víkendu spokojen.

Za krásného počasí a před skvělou diváckou kulisou se ve Štikovské rokli uskutečnily v nelehké době, postižené řadou opatření, dramatické, ale velice pěkně připravené závody. Už za týden čeká na autokrosaře další závod Mezinárodního mistrovství ČR v nedalekém Dolním Bousově.

Stav ME 2021:

Super Buggy: Grencis – 124, Kubíček – 123, Tafani – 120, 4. Nikodém, 9. Hošek!

Buggy 1600: Peters – 140, Pähler – 123, 3. Novotný – 107

Junior Buggy: Medlík – 141, Pytloun – 137, Jaspers – 130

Touring Autocross – Červený – 77, Oun, Vávra a Šimurda - 70

Pavel Vydra