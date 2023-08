Východočeský Jičín se na předposlední srpnový týden stává dějištěm mistrovství světa v orientačních závodech na horských kolech (MTBO). Už v neděli se v centru města pohádky bude závodit ve sprintu. Další disciplíny se pojedou na Mostkách, v Jabkenicích a vše uzavře Nová Paka. V reprezentační nominaci nechybí ani jičínská závodnice Vendula Musilová. Ta kromě boje o medaile pomáhá i se samotnou organizací této velké akce. Náročnou dvojroli však zvládá velmi dobře, Deníku před zahájením světového šampionátu poskytla zajímavý rozhovor.

Vendula Musilová. | Foto: archiv závodnice

Sama jste se probojovala do národní reprezentace, ale figurujete i mezi organizátory, jak těžké je to skloubit?

Máte pravdu, zapojila jsem se marketingově a v komunikaci s novináři. Snažím se světovému šampionátu udělat co největší propagaci, aby o něm věděla veřejnost i obyvatelé města Jičín. Dojde k omezení dopravy, proto chceme, aby si lidé zorganizovali víkend podle vlastních potřeb a ty omezení se jich dotkla co nejméně. Samozřejmě budeme hrozně rádi, když přijdou podpořit české reprezentanty a celé mistrovství.

Vendula Musilová.Zdroj: archiv závodnice

Jak to u vás bude vypadat s blížícími se závody?

Tuhle práci předám svým kolegům a plně se začnu soustředit na závodění. Přípravná část mistrovství světa byla opravdu dlouhá, trvala asi tři roky, a já jsem nevěděla, jestli se dostanu do nominace, proto jsem se zapojila i do organizace.

Jak se povedlo dostat akci takových rozměrů do Jičína?

Už v roce 2020 mělo být mistrovství světa v České republice, ale kvůli covidu bylo zrušené. Tehdy se náš oddíl Sportcentrum Jičín nabídl, že další možnost, kterou jsme od Mezinárodní organizace orientačních sportu dostali, vezmeme na sebe a akce se ujmeme. Velká akce to určitě je, protože sem přivezeme 250 zahraničních závodníků a s nimi doprovod, jako jsou trenéři a další lidé v jednotlivých týmech. Ohromně nám v tom vyšlo vstříc město Jičín, vzali si mistrovství za své a jsme za to moc vděční.

Kdy jste se vy k orientačním závodům na horských kolech dostala?

Já jsem od devíti let orienťák běhala. Ve dvaceti přišla těžší zranění, končit jsem však nechtěla. Máme skvělou komunitu, navíc je to pro mě velká zábava i napětí. Každý víkend jste na jiném místě v Česku a když se vám daří, tak i v zahraničí. Dostanete mapu a záleží na vás, jak si poradíte.

Ježdění na horských kolech je v Česku stále populárnější, platí to i pro MTBO?

Myslím, že ano. Generace, která teď dorůstá, chytla tu vlnu. O cyklistiku je zájem, kola jsou dostupná. Je to vidět i u nás a jsme za to rádi.

Během šampionátu se jede pět různých disciplín, mohla byste čtenářům přiblížit rozdíly?

Závody v orienťáku se měří na čas vítěze. V neděli je na programu sprint, kde se jede přibližně 25 minut. Dlouhá trať má něco pod dvě hodiny, krátká pod hodinu. V hromadném startu to zpravidla bývá 65 až 75 minut. A jeden úsek štafety mívá kolem 40 minut.

Na jakých tratích vás uvidíme?

Nemohu startovat v Jičíně, protože zde bydlím a ve městě to znám, což by bylo nefér. Do dalších třech disciplín nastoupím. Proto pojedu dlouhou a krátkou trať na Mostkách, potom bych měla jet v Jabkenicích závod s hromadným startem. Na závěr se jede štafetový závod v Nové Pace, tam se uvidí podle výkonnosti. Máme dvě tříčlenná družstva a v nominaci nás je sedm.

PROGRAM Mistrovství světa v MTBO v Jičíně



19.8. Slavnostní zahájení - zámecký park Jičín

20.8. Závod ve sprintu, Jičín; Media race; závod pro veřejnost; koncert v zámeckém parku;medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

21.8. Volný den

22.8. Závod na dlouhé trati, Mostek; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

23.8. Závod na krátké trati, Mostek; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

24.8. Volný den

25.8. Závod s hromadným startem, Jabkenice; medailový ceremoniál - zámecký park Jičín

26.8. Závod štafet, Nová Paka; Media race; závod pro veřejnost; medailový ceremoniál -zámecký park Jičín; zakončení - koncert v zámeckém parku

Jaké máte ambice?

Většinou se mi nejvíce daří na dlouhých tratích, kde jsem bojovala o elitní desítku, ale zatím mi to vždy o kousek uteklo. Věřím, že doma se mi to povede, dám do toho vše. Pořád je to ale orienťák. Že mám v nohách najeté kilometry a jsem dobře připravená, nemusí znamenat, že trefím správnou cestu. (směje se)

Budou na startu i jiní východočeští jezdci?

Ano. Z Jičína startuje Matěj Tůma, Vojtěch Stránský. Mezi juniory Adam Černík z Hradce Králové. V ženách kromě mě i Rozálie Kuchařová a Lucie Nedomlelová z hradeckého MTBO racing týmu.