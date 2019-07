Výtečný start do turnaje zaznamenala česká čtveřice, osmý nasazený Jiří Štoček a mladíci Jan Vykouk, Tomáš Kraus a Martin Hollan.

Úterní šachy: Auto In Open – seriál bleskových turnajů (10.00), Pardubice Open – velmistrovský turnaj, Motorgas Open – ratingový turnaj ELO do 2300 b., Gasco Open – ratingový turnaj ELO do 2100 b., Timra Open – ratingový turnaj ELO do 1700 b., 30+) Chládek a Tintěra Open – turnaj pro hráče nar. 1989 a dříve (vše 15.00).