Možná se ptáte, kde se spojení mistra světa ve freestyle motocrossu a jičínské firmy, která se specializuje na výrobu špičkových přístrojů na rehabilitaci Biomag Medical, vzalo. Ale vysvětlení je naprosto jednoduché. Libor Podmol si minulý rok, mimochodem, když už se chystal na Dakar 2020, zlomil při závodě mistrovství světa v Mnichově obě nohy. V nohách měl tehdy 43 šroubů. Po nějakém čase se ze zranění začal dostávat a výrobky z jičínské firmy mu začaly výrazně pomáhat s rehabilitací. Spolupráce došla tak daleko, že se firma rozhodla podpořit Podmola i na nejslavnějším dálkovém rallye na světě.„Moje zranění se léčila velmi rychle a určitě tomu Biomag výrazně prospěl. Jsem rád, že se za jejich podpory na Dakar dostanu,“ říká Podmol.

Kdy se ve vaší hlavě zrodil nápad, že se zúčastníte slavného Dakaru?

Já jsem vyrůstal v motorkářské rodině. Už když jsem byl malý, tak jsem Dakar sledoval a hodně mě přitahoval.

Startoval na něm i váš otec, hrálo i tohle nějakou roli?

Určitě. Zanechalo to ve mně nějaké vzpomínky. Pamatuji si, že jsem s ním byl na Staromáku, měli tehdy velký fialový motorky a vím, že odjeli na pár týdnu. To jsou moje vzpomínky na tátův Dakar.

Co bylo dál?

Otec poté bohužel tragicky zahynul. Já jsem se začal věnovat svoji kariéře, ale pořád jsem ten závod vnímal. Když byl leden, tak tím celé Česko žilo, já jsem nebyl výjimkou. Navíc se o něm mluví jako o nejtěžším závodu vůbec, to potom láká ještě víc.

Takže jste se postupně dopracoval k tomu, že ho chcete jet taky?

Ano. Já se živím motorkami patnáct let. A přišlo mi dobré, že bych se Dakar měl pokusit dojet, když se to mému otci nepodařilo.

První reálná myšlenka přišla kdy?

Asi před pěti lety. V roce 2017 jsem se tam byl dokonce podívat, abych to tam prozkoumal a trochu se na to připravil. Byl jsem tehdy členem doprovodného týmu z Pardubic.

Jaké to bylo?

Musím říct, že to byla obrovská dřina. Klobouk dolů před celými doprovodnými týmy, protože Dakar je pořádná řehole. Já jsem si už tehdy říkal, že jestli se tam někdy vrátím, tak už to bude pouze v roli jezdce.

Vy jste chtěl na Dakaru startovat už na začátku letošního roku, jenže těsně před oznámení účasti přišel pád a vážné zranění.

Já jsem si řekl, že to bude moje poslední sezona ve freestylu. První podnik se mi povedlo skončit na bedně, byl jsem třetí. V druhém závodě přišel ten nešťastný pád a bohužel jsem si zlomil nohy. Kdybych dojel v pořádku, tak dva dny potom měla být tisková konference, kde jsem svoji účast měl oznamovat. Místo toho jsem si užíval šroubování nohou v nemocnici. Ale takový je sport.

Dakar 2021



Další ročník legendárního závodu začíná už 3. ledna. Poslední etapa se pojede 15. ledna. Na startu by se mělo představit 37 Čechů.

Uvědomil jste si něco?

Jo. Řekl jsem si, že nemůžu dělat dva sporty zároveň. Zlomené nohy byly taková ťafka, abych si vybral jenom jeden sport, kterému bych měl dávat všechno. Ve free-stylu jsem už posbíral všechny kovy, co sebrat šly, proto jsem se rozhodl, že se zaměřím na rallye.

Co jste musel změnit?

Je to úplně jiný sport, takže samozřejmě celkovou přípravu a veškerou svoji snahu. Rozhodl jsem se všechno dát do rallye a freestyle už mám pouze jako doplňkovou zábavu (směje se).

Bude to pro vás premiéra, s jakým cílem do Saudské Arábie pojedete?

To právě vůbec nevím. Ale nějaké přípravné závody jsem jel. Zjistil jsem, že nejezdím špatně, že mě navigování baví a docela mi jde. Přistupuji k tomu s velkým respektem a samozřejmě bych chtěl ten závod především úspěšně dokončit.

Neříkejte, že vaše cíle jsou pouze dokončit závod?

Vždycky se tam jede také o nejlepšího nováčka roku a toto ocenění může člověk získat pouze na svém prvním Dakaru, takže to pro mě bude obrovská výzva. Bylo by fajn se o to porvat.

Když jste sedl poprvé na motorku pro rallye, co vás nejvíce překvapilo?

Asi ta rychlost, jakou se jezdí. Ty rychlosti jsou obrovské a na prvních soustředěních byl velký rozdíl mezi mnou a ostatními. Postupně jsem se do toho začal pomalu dostávat a kluky jsem začal stíhal. V Řecku jsem dokonce dojel na třetím místě.

Od loňska se Dakar přesunul do Saudské Arábie. Jste rád, nebo byste radši závodil v Jižní Americe, jak tomu bývalo?

Jižní Amerika by asi byla o trochu lepší. Hlavním důvodem jsou diváci, v Saudské Arábii bohužel žádní nejsou. Přitom já jsem na ně ze svých závodů zvyklý, mně to vždycky strašně pomůže. Trénoval jsem u Hodonína na našem osmikilometrovém okruhu a stačilo , aby tam byly dvě děti, kteří tleskaly, a mě to vždycky vyhecovalo. Když jsem se byl podívat v Jižní Americe, tam při dojezdu etapy fandily deseti tisíce lidí, kdežto v Saudské Arábii nikoho nepotkáte.

Vy jste se nakonec rozhodl, že na Dakar pojedete s vlastními sponzory, jak těžké to je?

Je opravdu náročné sehnat peníze. Moc děkuji sponzorům, kteří mě podrželi. Samozřejmě jsem i o nějaké přišel. Teprve nedávno jsem se dozvěděl, že se Rockstar stahuje z globálního trhu, což znamenalo, že jsem přišel o hlavního sponzora. Jsem rád, že jsme nakonec vše dali dohromady a už se moc těším.

Můžeme od vás čekat nějakou parádičku?

Uvidíme, jak to všechno půjde. Samozřejmě nechci riskovat, když vím, kolik zatím bylo úsilí a financí. Ale určitě budu chtít být co nejvíce vidět, aby se o mně mluvilo. Přece jenom jsem první freestyle motokrosař, který se závodu zúčastní. Doufám, že se předvedu a že se především porvu o cenu pro nejlepšího nováčka.

Hrnčíř: Takovou personu budeme rádi podporovat

Jičínská firma Biomag Medical vyvíjí a vyrábí špičkové přístroje pulzní magnetoterapie, které pomáhají sportovcům s regenerací. Jejich přístroje pulzní magnetoterapie značky Biomag se prodávají ve více než 30 zemích světa.

A co pro jičínskou firmu znamená podpora takhle zvučného jména? „Takovou personu budeme samozřejmě hrozně rádi podporovat. Sice jsme se sešli za okolností, které nejsou zrovna příjemné, ale jsme rádi, že jsme Liborovi mohli pomoci v rehabilitaci a dali jsme se společně dohromady. Náš produkt mu v rehabilitaci bude pomáhat i nadále, což je skvělé,“ říká za firmu Biomag Medical její CEO Petr Hrnčíř.