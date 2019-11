Třetí kolo soutěže mladších žáků v házené pořádal ELP Jablonec nad Nisou v Železném Brodu. Jičínští přijeli na turnaj v roli favorita, po solidních výsledcích na turnaji v Plzni se očekávala kvalitní hra v obraně i v útoku.

Ilustrační fotografie. | Foto: Josef Hlaváček

Bohužel Jičínští na dobré výkony z Plzně nenavázali. Ačkoli nenašli v turnaji přemožitele, nepředvedli nijak oslnivé výkony. Naopak, k vidění byla celá řada nepřesností ve všech činnostech. A to jak týmu, tak jednotlivců. Jediným pozitivem turnaje tak byla skutečnost, že všichni hráči odehráli stejnou porci hracího času. S předvedenými výkony by ale měli hráči Continentalu v utkáních se silnějšími soupeři velké problémy. Především s osobní obranou, ale i přechodem do postupného útoku. Ten byl často unáhlený, plný nepřesností.