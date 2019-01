Kostelec n. Orl. – Další soutěží, zařazenou do mistrovství České republiky ve sprintrally a Poháru ČR v rally, byl v sobotu 5. ročník Matrix rallye Kostelec nad Orlicí.

Tomáš Kostka | Foto: Jiří Hejtmánek

Po slavnostním představení posádek rally odstartovala v sobotu v půl osmé ráno. Pro sto deset převzatých posádek byla připravena trať dlouhá 205 kilometrů, na níž se uskutečnilo sedm rychlostních zkoušek. Ty se jely v úsecích Skuhrov – Hraštice (třikrát) a Kostelec – Lhoty u Potštejna a Peklo – Rychnov n. Kn. (obě dvakrát). Do cíle přijela vítězná posádka krátce po půl třetí odpoledne.



Úlohu největších favoritů tentokrát „ustála" dvojice Tomáš Kostka – Miroslav Houšť, kteří letos dvakrát zvítězili, ale také dvakrát vážněji havarovali. Na čele se drželi se špičkovým vozem Citroën C4 WRC od startu až do cíle. O téměř čtyřicet sekund za nimi do cíle dorazili Tlusťák se Škaloudem (Mitsubishi WRC) a dalších sedm sekund třetí Sýkora se Škardovou (Mitsubishi Lancer Evo 9). Následovali Tomaštík, Valoušek a Odložilík, který si tím udržel zatím celkové vedení v mistrovství ČR ve sprintrally. Z Východočechů stanul nejvýše v celkovém pořadí sedmnáctý Vašátko s Bartošem.

Petr se Strakovou vyhráli s Hondou Civic třídu 5. Odstoupit naopak museli vedle favoritů Kahleho a Trněného také Kirnig – Hovorka, Šimurda – Dlouhý a Padrián s Jiroudem (ti pro velkou havárii, když ze zničeného vozu vystoupili naštěstí nezraněni). Ve startovním poli nechybělo několik žen závodnic. Další úspěšný start předvedla také zpěvačka a herečka Olga Lounová, která jela s Renaultem Clio Sport a spolujezdkyní Markétou Filákovou. V cíli jim patřila čtvrtá příčka ve třídě a druhá v dámském poháru. Olga Lounová v srpnu odstartuje do nejtěžší české soutěže Barum rally. ⋌(pv)