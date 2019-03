První utkání vyšlo Ronalu přesně podle představ, když ho vyhrál 33:30. Týmu se dařilo v soubojích jeden na jednoho, střelecky ho táhl Ondřej Šulc, který zaznamenal úctyhodných 11 branek. Navíc výborně zachytali oba gólmani a o velké překvapení bylo postaráno.

„Kluci splnili vše do puntíku a předvedli bojovnost, která by měla v play off být, takže za mě obrovská spokojenost,“ hodnotil první utkání trenér Jičína Petr Mašát.

Ve včerejším druhém utkání série už potvrdili domácí roli favorita a Jičínu nedali šanci. V zápase dominovali od samého začátku a postupně svůj náskok navyšovali až na konečných 36:24.

Třetí zápas série se odehraje v sobotu v Jičíně od 19 hodin, čtvrtý potom hned v neděli od 18 hodin.

Čtvrtfinále play off – 1. zápas: Kopřivnice – Jičín 30:33 (14:17). Nejvíce branek: Čadra, Hanus a Fulnek po 6 – Šulc 11, Krahulec 7.

2. zápas: Kopřivnice – Jičín 36:24 (17:10). Nejvíce branek Jičína: Horut 6, Kubík 4.

Další výsledky – 1. a 2. zápasy: Karviná – Frýdek-Místek 30:21 a 34:23, Nové Veselí – Dukla Praha 28:23 a 15:23. 1. zápas: Plzeň – Lovosice 34:24. O 9. – 12. místo: Zubří – Litovel 29:19.