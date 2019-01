Jičín – V Jablonci nad Nisou proběhl o uplynulém víkendu předposlední mistrovský turnaj minižáků a přípravek. Jičínská házená byla již tradičně zastoupena čtyřmi družstvy v celkovém počtu sedmatřiceti hráčů.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

V kategorii minižáků prošel tým HBC Continental Jičín I turnajem bez ztráty bodu, když porazil postupně Liberec Handball 23:9, Jičín II 28:1, DHK Liberec 21:6, Náchod 22:8 a domácí Jablonec nad Nisou 32:2. Druhému jičínskému celku se výsledkově tolik nevedlo, z pěti zápasů zaznamenalo dvě remízy (12:12 s Náchodem a 15:15 s DHK Liberec ) a tři porážky.



V přípravce, co se týče výsledků, se rovněž dařilo více prvnímu mužstvu Jičína. To zvítězilo nad Náchodem 18:11, proti Jičínu II 27:1 a nad Libercem Handball 20:13. V zápase proti Pardubicím se zrodila remíza 12:12. Do celku byli zapracováni dva noví hráči, kteří se v minulém týdnu zúčastnili ukázkové hodiny házené.



Druhému celku přípravky se tolik výsledkově nedařilo, avšak budoucí naděje jičínské házené se teprve sžívají se systémem těchto turnajů, tedy s osobní obranou. Stále je to pro ně po přechodu z Talenťáčku něco nového.



Poslední mistrovský turnaj házené 4+1 proběhne již tuto sobotu 30. května v Pardubicích. Den předtím, tedy v pátek 29. května, se v Jičíně na venkovním házenkářském hřišti a přilehlých sportovištích koná tradiční Dětský den s Continentalem. Samozřejmě budou také pokračovat ukázkové hodiny házené, každého nového člena v jičínském klubu uvítají.



Poslední informace se týká pátku 5. června, kdy po tréninku proběhne také tradiční posezení, opékání a hra dětí proti rodičům. Všichni jste srdečně zváni.

Minižáci: Sestava HBC Continental Jičín I: A. Podzimek, Janďourek, T. Šachl, M. Pour, Brádler, T. Král. Sestava HBC Continental Jičín II: Štěřík, V. Thorovský, Felcman, Hireš, Malát, J. Suchý, Voltr.



Přípravka: Sestava HBC Continental Jičín I: J. Mičke, M. Podzimek, Kozák, Lutrýn, A. Tůma, J. Holec, S. Přibyl, Voháňko, Zachoval, Havlík, V. Holec, Daňo. Sestava HBC Continental Jičín II: K. Král, Kulhánek, Holubec, Š. Pour, Dlouhý, Pospíšil, M. Suchý, D. Přibyl, M. Vondra, Gaubmann, Dařílek, Hanyš. (hbc)