Jičín – Jičínský MMA zápasník Michal Popelák cestoval na Slovensko do Bratislavy, aby zde mohl vstoupit do zápasnické klece na akci Fight Explosion 5 k jeho prvnímu profesionálnímu zápasu s domácím soupeřem Michalem Těšíkem z Fight Explosion teamu.

Michal Popelák. | Foto: DENÍK/Archiv

Po těžké fyzické přípravě a sparingových trénincích, na které Michal dojížděl do Prahy, byl připraven okusit profi ring a následně odjel na vážení zápasníků. Vše dobře dopadlo a Michal navážil rovných 93 kilo. Ubytoval se na hotelu a relaxoval na zápas. Když nastal den utkání, přijel do haly a začal se rozcvičovat. Jeho zápas byl na programu až v poslední trojici, takže měl čas se dostatečně zahřát a dát se do psychické pohody. Ve chvíli, kdy nastupoval na svou oblíbenou muziku, byl zcela připraven jít do boje.

Když přicházel jeho soupeř, celá hala burácela a podporovala domácího zápasníka. Po upřesnění pravidel ringovým rozhodčím se oba soupeři pozdravili a mohlo se jít na věc. První přestřelka a Michal šel po porazu, který se mu povedl, avšak soupeř, silově velmi dobře vybavený, Michala přetočil a zasadil mu pár tvrdých ran na zemi. Jičínský zápasník, vědom si své nevýhodné pozice, okamžitě začal pracovat a stahoval soupeře pod sebe a rozjížděl tzv. Ground and Pound a zasáhl Slováka do obličeje, hlavy a těla a rány měly takovou sílu, že byly slyšet i na dálku. Slovák se hýbal a silově Michala odtlačoval, ale ten si hezky hlídal pozice, ze kterých zasazoval tvrdé rány a lokty. Michal v dalším průběhu utkání zkoušel další poraz, který mu nevyšel a spadl pod soupeře, ten ihned začal Michala škrtit, dokud se nevzdal.



Slovák tedy zvítězil a Michal uznal jeho kvality, gratuloval mu. Jak sám Michal řekl k zápasu: „Vše šlo podle plánu. kontroloval jsem si pozice a bodoval, ale soupeř byl hodně silný a přetlačování s ním mi sebralo hodně sil, čehož i využil. Mám však ze zápasu dobré pocity a z chyb se poučím. Příště si dám pozor a budu více přemýšlet, protože bez boje není vítězství!"Michal děkuje klukům, kteří s ním strávili v Bratislavě celý víkend a podporovali ho u klece. Dále děkuje lidem, co s ním absolvovali jeho přípravu a klukům z Bratislavy.

Doufáme, že Michal bude i nadále dělat Jičínu dobré jméno a reprezentaci. ⋌(vm)