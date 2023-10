/FOTOGALERIE/ Druhý říjnový víkend přinesl do Jičína čtvrtou zastávku letošního TOI TOI Cupu v cyklokrosu. Mezi muži se radoval jezdec hradecké stáje Elkov Kasper Michael Boroš. V kategorii žen dominovala Kristýna Zemanová.

Závod elitní mužské kategorie nabídl zajímavou podívanou. Z prvenství se i přes problémy v úvodu radoval Michael Boroš (uprostřed) před Matyášem Fialou (vlevo) a Markem Konwou. | Foto: Roman Vlačiha

Muži jeli po kratší dešťové přeháňce na klouzavé trati. Během závodu se v čele pohyboval Matyáš Fiala z ČEZ Cyklo Team Tábor, za ním spolupracovala silná dvojice hradecké stáje Michael Boroš, Adam Ťoupalík. První jmenovaný nastoupilv předposledním kole, Fialovi navíc spadl řetěz a Boroš si tím vypracoval rozhodující náskok.

„Za jízdy se mi ho podařilo nahodit, ale ztrátu několika metrů se mi už nepovedlo smazat,“ řekl v cíli nakonec druhý Fiala. Třetí dojel Polák Marek Konwa.

„Start se mi nepovedl, ale díky pomocí Adama jsme se vrátili do čela,“ začal hodnocení Boroš. „Pak jsem si musel trochu odpočinout, navíc jsem se dostal do kolize. Ale řekl jsem si, že to zkusím a pojedu, protože jsem to nechtěl nechat na finiš. Jel jsem tedy doraz a když jsem se otočil, už jsem byl sám,“ dodal spokojený vítěz závodu. Jeho „pomocník“ ze stáje Ťoupalík dojel čtvrtý.

JASNÁ DOMINANCE

V ženském závodě se v prvním kole vytvořila na špici šestičlenná skupina. Zemanová ale nenechala nikoho na pochybách, že má nejlepší formu. Ve druhém kole šlápla do pedálů a začala navyšovat svůj náskok. Ten se v cíli vyšplhal téměř na minutu a půl. Druhá skončila po dobrém finiši Kateřina Hladíková, která přespurtovala Pavlu Havlíkovou. „Jelo se mi skvěle, pocity jsou podobné jako v Mladé Boleslavi. Od startu jsem si jela svoje tempo a soustředila se jen na sebe, čemuž asi odpovídái náskok v cíli,“ radovala se Zemanová.

VÝSLEDKY

TOI TOI Cup Jičín 2023 – muži: 1. Boroš (Elkov Kasper) 57:52, 2. Fiala (ČEZ Cyklo Team Tábor) +10, 3. Konwa (Pol./TJ Auto Škoda Ml. Boleslav) +11. Ženy: 1. Zemanová 43:34, 2. Hladíková (obě Brilon Racing Team MB) +1:24, 3. Havlíková (LAWI junior team) +1:25. Junioři: 1. Lienert (Rexonix Kovo Praha) 38:04, 2. Bažant (Cyklostar Pirelli) +17, 3. Janout (ČEZ Cyklo Team Tábor) +32. Kompletní výsledky zde.